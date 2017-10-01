晚餐千万不要太晚吃 当心肥胖！

核心提示：吃完晚餐后是长长的夜晚，人的活动很少，消耗的能量也少。如果晚餐吃的太晚，会使夜间血液中的糖、脂肪、氨基酸含量增加，并转化为自身的脂肪，沉积于体内各部位，就会使人发胖。

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晚餐吃得晚，容易发胖！

吃完晚餐后是长长的夜晚，人的活动很少，消耗的能量也少。如果晚餐吃的太晚，会使夜间血液中的糖、脂肪、氨基酸含量增加，并转化为自身的脂肪，沉积于体内各部位，就会使人发胖。

晚餐吃得晚，还有这些危害：

新陈代谢紊乱

晚餐吃得太晚，会导致新陈代谢紊乱，让你经常感到乏力、头晕、记忆力减退，思维能力下降，也可因免疫力降低而容易患感冒、皮肤生疖、伤口经久不愈等。

糖尿病

晚餐吃得太晚，会因刺激胰岛素持续大量分泌，致使分泌胰岛素的B细胞负担过重，如果长期持续超负荷分泌，特别是中老年人，则会因B细胞功能衰竭而诱发糖尿病。

胃病

人的胃黏膜非常娇嫩，白天胃粘膜必须保质保量地完成饮食的消化任务，而胃黏膜的更新任务是在夜间机体休息状态下进行的。晚餐吃得太晚的人，胃也要跟着加起夜班来。胃的疲劳状态，加上老化了的黏膜得不到及时的更新，时间久了胃病也就出现了。

晚餐什么时候吃最好：

晚餐最佳时间是18点左右，晚餐后四小时内别睡觉

有研究表明，晚餐少吃睡得香。正确的晚餐应该吃8分饱，以自我感觉不饿为度。晚餐的时间最好安排在晚上6点左右，尽量不要超过晚上9点。晚上9点之后最好不要再吃任何固体食物。并且，晚餐后四个小时内不要就寝，这样可使晚上吃的食物充分消化。

所以，如果是长期的加班一族，可以调个闹钟提醒自己吃饭，吃完饭再继续工作，既能给大脑充足的休息时间，也可以保证晚餐的质量，而晚餐可以吃得稍微清淡点，晚饭如果吃得太油腻，也不太容易消化哦。