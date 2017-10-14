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4种食物常“背黑锅”，你知道吗？

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2017-10-14生命时报
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核心提示：现实生活中，很多人都有过“背黑锅”的经历。那种委屈让人有苦难言。可你知道吗？很多食物因为人们的误解也一直承受着“背黑锅”的委屈。现在，是时候来为它们说句公道话了。

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　　现实生活中，很多人都有过“背黑锅”的经历。那种委屈让人有苦难言。可你知道吗？很多食物因为人们的误解也一直承受着“背黑锅”的委屈。现在，是时候来为它们说句公道话了。

　　“背黑锅”的食物：乳制品

　　“罪名”：越吃越缺钙

　　有传闻指出乳制品中的蛋白质会促进钙质流失，这一说法已经被研究否认。对比中西方的研究结果发现，乳制品的摄入量和骨密度之间并没有明确的相关性。而就我国的实际情况而言，增加来自乳制品的钙反而更有利于改善骨质健康。国人应该适量增加乳钙的摄入。

　　只要将乳制品摄入量控制在每日250克（以牛奶计算）左右，同时在不过度增加蛋白质和饱和脂肪摄入量的同时，对提升国人的骨质密度峰值有益无害。

　　“背黑锅”的食物：汽水

　　“罪名”：导致骨质疏松

　　有说法称，可乐型汽水中的磷含量较高，会导致骨质疏松。事实上，磷是我们生活中常见的元素之一，广泛存在于各种食物中。它不仅使我们的心脏有规律地跳动，还是维持骨骼健康的必要物质。和等量的牛肉大米、牛奶、鸡蛋相比，可乐型汽水中的磷含量并不算高。每100毫升可乐型汽水的磷含量为17毫克。而根据中国营养学会提供的数据，成年人每天的磷元素摄入量是700毫克，约合12罐330毫升可乐型汽水中的磷含量总量。而健康的成年人每天摄入磷元素的耐受量则是3500毫克，约合62罐330毫升可乐型汽水中的磷含量总量。 因此，一般情况下，对于一个健康的成年人而言，在钙质摄入充分的前提下，适量饮用可乐型汽水是不会直接导致骨质疏松的。

　　“背黑锅”的食物：蛋黄

　　“罪名”：升胆固醇

　　很多人吃鸡蛋时常常丢掉蛋黄，认为其中含有大量胆固醇，会影响心脏健康。 最近，美国膳食指南取消了对胆固醇摄入的限量。因为，越来越多的医学研究结果表明，血液中胆固醇水平的复杂程度远远超过人们的想象。饮食中胆固醇的增加对于血液中胆固醇含量并不构成重要影响。更何况鸡蛋中的营养成分几乎全部存在于蛋黄当中。比如蛋黄中含有多种维生素和微量元素，以及胆碱、叶黄素、欧米伽3脂肪酸等多种有益健康的成分。

　　“背黑锅”的食物：豆制品

　　“罪名”：诱发乳腺癌

　　黄豆中的大豆异黄酮是一种植物雌激素，很多人担心食用它会诱发乳腺癌。其实，植物雌激素和人的雌激素是非常不同的。研究发现，植物雌激素对女性体内雌激素水平起到双向调节作用。也就是说，当人体内雌激素水平低时，大豆异黄酮表现出提高雌激素水平的功效，而当体内雌激素水平偏高时，它则会起到降低体内雌激素水平的作用。

　　研究表明，食用大豆制品不但不会因此患上乳腺癌，反而能降低其发生风险。此外，有关“豆制品导致性早熟”的传言也没科学依据。

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