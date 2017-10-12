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吃点什么能骗饱你的胃？

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2017-10-12健康时报
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核心提示：膳食纤维、蛋白质含量较高、体积较大，水分多而脂肪低的食物“饱腹指数”高，比较容易“骗饱”胃，从而管住嘴，对控制体重也有利。

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　　澳大利亚研究者开发了一个饱腹感等级表，称之为“饱腹指数”，结果发现，膳食纤维、蛋白质含量较高、体积较大，水分多而脂肪低的食物“饱腹指数”高，比较容易“骗饱”胃，从而管住嘴，对控制体重也有利。

　　这些食物包括燕麦小米大麦荞麦等口感粗糙的杂粮，黄豆黑豆、赤豆、芸豆等各种豆类及豆制品，以及各种蔬菜、水果等。

　　燕麦富含可溶性和不可溶性膳食纤维，每百克燕麦中有高达9克的膳食纤维，其中可溶性膳食纤维β-葡聚糖高达6克，其含量是各种杂粮之最，都是增加饱腹感的好帮手。超市里可购买到的“免煮”纯燕麦片，它是将燕麦经过烘烤等工序以后打碎成小片制成，这种燕麦片用开水冲泡顶多几分钟即可食用；另一种“快熟”燕麦片，未经打碎，而是直接将燕麦粒切成薄片烘烤，还有用燕麦加工成的熟炒莜麦面，这些食物口感好，容易携带，食用很方便，基本上食用1两，即可维持很长时间的饱腹感。

　　除了燕麦，就是大豆和杂豆类，包括黑豆、黄豆、芸豆、绿豆、赤豆等，豆皮和豆渣中富含的膳食纤维、半纤维素及植物甾醇等物质，既富有营养又具有较高的饱腹指数。因此，我建议大家每天喝一杯杂豆豆浆，而且最好能连渣一起喝，是较长时间维持饱腹感的上佳选择。

　　另外一种常出现在我们门诊的食物就是魔芋，魔芋产品种类繁多，如即食魔芋米、魔芋丝、魔芋面、魔芋糕等，不仅味道鲜美，口感宜人，而且热量极低（如每100克即食魔芋米热量只有10大卡，是同样重量普通米饭的1/10），食用也很方便。

　　当然，除此以外，能够“骗饱”你的胃的食物还有雪莲果、各种水果和瓜茄类等蔬菜，比如苹果、番茄、黄瓜等，这类食物体积大，热量低，零脂肪，富含膳食纤维，食用后可充盈整个胃，因此也是减肥人群可随身携带的极佳食物选择。

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