多吃鱼和鸡蛋易补维D

核心提示：研究结果表明，那些通过吃鱼、鸡蛋或服用补充剂来消费更多D3的人，将会增加两倍的维生素D水平。

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维生素D的存在形式有多种，而且都对人体有益。然而，最新研究显示，维生素D3对人体健康的重要性是维生素D2的两倍。

维生素D2是由植物产生的，维生素D3是由动物产品产生的。当你有足够的阳光时，你的皮肤就会生成维生素D2，同时常见的只有蘑菇、强化面包或含有补充剂的维生素D2才富含维生素D2；而研究结果表明，那些通过吃鱼、鸡蛋或服用补充剂来消费更多D3的人，将会增加两倍的维生素D水平。

近日，发表在本月《美国临床营养学杂志》上的一项研究中，来自萨里大学的研究人员在调查了两种使用低剂量维生素D的强化食品后得出了他们的结论。

研究人员对335名南亚和白人女性的维生素D水平进行了连续两个冬季的检测。这些女性被分成五组，每组接受安慰剂，一组含有维生素D2或D3的果汁，另一组是D2或D3的饼干。他们发现，维生素D3在体内维生素含量上的提高约是维生素D2的两倍。服用果汁或饼干的女性体内维生素D含量分别增加了75%和74%。在为期12周的干预过程中，被给予D2的人的增幅分别为33%和34%。

首席研究员Susan Lanham-New说，“这将有助于人们更明智地选择吃什么或喝什么来提高他们的饮食水平。”