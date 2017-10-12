39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 饮食 > 营养指南 > 食物营养 > 正文
综合
问医生

多吃鱼和鸡蛋易补维D

饮食热文排行榜
2017-10-12健康时报
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：研究结果表明，那些通过吃鱼、鸡蛋或服用补充剂来消费更多D3的人，将会增加两倍的维生素D水平。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　维生素D的存在形式有多种，而且都对人体有益。然而，最新研究显示，维生素D3对人体健康的重要性是维生素D2的两倍。

　　维生素D2是由植物产生的，维生素D3是由动物产品产生的。当你有足够的阳光时，你的皮肤就会生成维生素D2，同时常见的只有蘑菇、强化面包或含有补充剂的维生素D2才富含维生素D2；而研究结果表明，那些通过吃鱼、鸡蛋或服用补充剂来消费更多D3的人，将会增加两倍的维生素D水平。

　　近日，发表在本月《美国临床营养学杂志》上的一项研究中，来自萨里大学的研究人员在调查了两种使用低剂量维生素D的强化食品后得出了他们的结论。

　　研究人员对335名南亚和白人女性的维生素D水平进行了连续两个冬季的检测。这些女性被分成五组，每组接受安慰剂，一组含有维生素D2或D3的果汁，另一组是D2或D3的饼干。他们发现，维生素D3在体内维生素含量上的提高约是维生素D2的两倍。服用果汁或饼干的女性体内维生素D含量分别增加了75%和74%。在为期12周的干预过程中，被给予D2的人的增幅分别为33%和34%。

　　首席研究员Susan Lanham-New说，“这将有助于人们更明智地选择吃什么或喝什么来提高他们的饮食水平。”

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

↑点击去参与测试 拜拜粗腰肥大腿↑

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

维D 鸡蛋

我来评论

已有0人评论  查看评论

饮食热讯

食话实说 料食如神 图说烩聚 烹饪技巧

维生素B1防抑郁维生素B1防抑郁
维生素B1防抑郁维生素B1防抑郁
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
减肥 保健 育儿 美容 问答 一周健康热点 饮食热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈