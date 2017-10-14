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虾头扯出的白线是寄生虫吗？

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2017-10-14网易
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核心提示：不同于秋季最肥美的螃蟹、冬歇期稀缺的鱼类，虾真的是一种一年四季都适宜食用的水产了。

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　　不同于秋季最肥美的螃蟹、冬歇期稀缺的鱼类，虾真的是一种一年四季都适宜食用的水产了。

　　无论是风靡大街小巷的小龙虾，还是甜美肥嫩的基围虾、九节虾，哪怕是汤羹中作为佐料的虾米，无论是清蒸白灼，还是红烧油炸，样样称等上美味佳肴，深受广大老饕喜爱，趣舍万殊。

　　但是，近日朋友圈流传的一个小视频，着实让广大吃货们惊恐不已：视频中，一个人剪开虾头后，用针挑出两条细长的白线。视频制作者表示，这是虾中的寄生虫，并且告诫广大网友们，尽量少吃虾，以免被寄生虫侵害。

　　这个视频中所说的寄生虫到底是什么？是真相还是造谣的网友“虾”扯淡？健康小编带大家一探究竟。

　　为什么“出问题”的总是虾？

　　相信关于虾家族的传闻大家也不是第一次听说了吧？

　　小龙虾是这个家族最受争议的成员了：盛传多年的小龙虾寄生虫事件，早已被证明是谣言，高温消毒就能放心食用；吃小龙虾导致横纹肌溶解，后来也被证明其实是不良商贩使用的“洗虾粉”导致的副作用，和小龙虾本身无关。

　　还有一个传播多年的谣言：虾和维生素C一起服用等于吃砒霜。事实上，砒霜就是砷，而虾本身就含有砷，海产品中都有砷这种物质。人体本身也有砷的存在，只是含量非常微小，不必过度担心。

　　作为虾家族的旁支，皮皮虾也中过枪：就在前不久，一个朋友圈小视频称自己购买的皮皮虾中被注入了胶水，后来证明实际上所谓的“胶”其实是皮皮虾的虾黄。

　　那么这次的白色寄生虫，是又一次处心积虑的诬陷，还是确有此事呢？

　　白线就是寄生虫？专家：想太多！

　　水产专家一句话戳破了答案：其实，这两条白线不是寄生虫，而是雄虾的精巢。

　　通常，未成熟的精巢无色透明，成熟后为乳白色，可以说等同于螃蟹的蟹膏，富含胆固醇和蛋白质。

　　这条白线不仅对虾有，皮皮虾也有，龙虾也有，而且更为粗壮，根本就不可能是寄生虫。

　　除此之外，虾中出现寄生虫的可能性也并不大，因为：

　　①寄生虫一般来说会有感染率一说，也就是说并不是所有的都会感染，而且很难做到随手拿一个一定有虫子；

　　②传播图片显示，这个“虫子”似乎很柔软，用牙签挑出来的过程中居然断掉了，这是不符合常理的；

　　③养殖环境下，如果有这么多寄生虫，虾的健康状况必然很差。

　　④养殖户如果不想血本无归，肯定会想办法控制。所以从经济角度分析，也不会出现这么严重的寄生虫感染。

　　安心吃虾 这些窍门要记牢！

　　一招鉴别新鲜小龙虾

　　如何鉴别饭店里吃到的小龙虾是活虾还是死虾呢？可以根据小龙虾熟后的形状来判断：如果发现龙虾的尾巴是直的，那么这些龙虾就是死虾，千万不要吃。如果是弯曲的，蜷缩着身体的，就表示是活虾，可以吃。小龙虾不宜快炒，若烹饪时间不够，不能保证小龙虾中的寄生虫被彻底杀死，对身体不好。另外，小龙虾头部容易蓄积重金属和细菌，最好不要吃。

　　捏肚子辨别注胶虾

　　专家介绍，虾类等水产品死亡后，腹腔和身体部分会变软，如果肚子特别鼓胀，且捏起来发硬，就得当心被“注胶”过。烹饪时可沿腹腔部分剖切，观察虾体内尤其是头部连接部分有无透明胶状物质流出。另外如果在烹饪中发现水产品产生异味、胶质不易溶解的，可能添加了有害的工业明胶，勿食用。

　　若是稍小点的虾，可以带壳吃，虾壳中的钙含量较高，不过这些钙并不容易被人体吸收，只是能稍微发挥一点补钙作用。

　　北极虾黑头没事

　　专家表示，通常煮熟的虾头部发黑甚或脱落可能是不新鲜的表现，但对于野生北极虾来说并不是这样，北极虾“黑头”属正常。

　　人们在打捞北极虾的时候，用大拖网一次将虾从海底拉上来，大气压的突然变化可能导致胃破裂，北极虾的胃长在头部，加上它透明的外壳，虾吃进去的黑色或褐色的浮游生物或藻类就随之扩散开来，看起来头部发黑。再者，产卵期的雌性北极虾有时候卵巢会存在成熟的虾籽，头部也会隐约出现深绿色。这些都可能是北极虾出现“黑头”的原因。食用这种“黑头”的虾并不会对人体产生危害。如果视觉上接受不了，去掉虾头即可。

　　不过，对于青虾等河虾，如果已经变成了黑头，最好就不要买也不要吃了。

　　总之，虽然想吃得放心并非易事，但是也别忘记练就一双明辨谣言的火眼金睛哦~

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