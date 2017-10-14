从塑料大米到问题大米 为何食品流言总不断？

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5月的大米，有点水逆，总是被推上舆论的风口浪尖。明明什么都没做，却招来一身黑，和塑料扯上了说不清道不明的关系。

先是朋友圈里流传着一个“塑料大米”的视频。视频中，一男子不断将一个个塑料袋放入一台机器，经过熔解、拉丝、切割等工序，最终生产出一粒粒状似米粒的白色固体。视频配有文字称，这就是假大米的制作过程。

虽然稍微有点明辨是非能力的人，看完这个视频，都会呵呵一笑，表示现在造谣的人也非常努力，毕竟以大米为主食的中国人，不会傻到分不清吃的是塑料还是大米。同时，国家食药监总局和各路专家也及时辟谣，表示视频里根本不是在制造塑料大米，而是最基本的塑料造粒过程。之所以要做成颗粒状，是为了便于进行储存、运输。同时，再生塑料颗粒均价为每千克10元左右，普通大米每千克不超过5元，从经济角度也不会用塑料制作假大米。

眼看着这件事就要这么过去，5月12日，在云南玉溪，真的有人遇到了米里有塑料颗粒的情况！

有玉溪的网友爆料称，在小商铺购买的一批大米中竟然吃出了塑料的颗粒物。这些颗粒混合在大米中，用火烧后呈现胶状，而不是粉末，因此很明显能判断为是塑料。

所以日前传的火热的“塑料大米”难道是真的？

经过调查，玉溪市场监督管理局通报了一个调查结果：在大米中发现的白色可疑颗粒物为食品用塑料包装容器生产原材料，系稻谷在运输、装卸过程中不慎混入，可排除人为故意掺杂掺假。

看完这个通报，我们可能会想问两个问题：第一，为何能排除是人为故意造假？第二，为何大米中会堂而皇之地混入塑料？

其实排除人为掺假并不难理解，因为说到中国式食品掺杂掺假，有这么几条“惯用伎俩 ”：

1、给食品中掺点“水分”，增加重量，卖个更好的价格，比如给猪肉注水，给大米里掺入沙石。

2、给食品里添加价格更便宜又不容易发现的“假兄弟”，节省成本。比如，糯米中掺入大米，味精里掺食盐。

3、给食品加点“滤镜”，掩盖食品本身不好的色香味。比如，大米里加石蜡，豆腐里加吊白块。

而在本次事件中，这几样都不占，因为塑料颗粒卖的比大米贵，塑料颗粒比大米轻，掺入塑料颗粒还非常容易被发现，如果是故意在大米中掺杂塑料颗粒的话，那么掺假人实在是有点蠢。而且在13袋大米中，只发现了18.2g的塑料颗粒。也就差不多是一袋速溶咖啡的质量，如果是故意掺进去，也不会掺这么点儿。所以基本可以排除是故意掺假。

那么，就算不是故意掺进塑料颗粒，但为何大米中会有塑料颗粒？在大米中有塑料颗粒是合理的吗？

经过调查发现，事件中的白色可疑颗粒物为食品用塑料包装容器生产原材料，PET。至于为何会“不慎掺入 ”，目前还没有一个官方的调查结果。

作为包装材料，不是食源性物质，本不应该出现在食品中。这其实反映的是一个企业在生产运输流程中责任心的问题，即便是“不慎掺入”，即便这次掺入的危害并不大的塑料颗粒，也仍应该引起企业和监管部门的足够重视。因为食品安全，再怎么较真，也不为过！

为何食品流言总不断？

这些年朋友圈总的谣言花样翻新，特别是有关食品安全或是养生的，尤其传播迅速。 在关于“塑料大米”的事件，虽然假视频做的很傻很low，但这个视频流传之快流传之广着实令人震惊。为何大众更愿意传播这些“一看就是谣言”的东西呢？是大众的科学素养低，缺乏理性认知和分辨能力，还是大众对我国食品安全丧失信心，更加容易听风就是雨呢？恐怕都有。

如何消除恐慌？单靠几个专家出来的辟谣是远远不够的。而真正有益的，是国家能切实提高食品安全监管水平和力度，保证食品安全。不要让谣言摧毁一个产业，更不要用不安全的食品，摧毁老百姓的心。