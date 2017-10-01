白果有毒，小伙伴们要浅尝辄止

核心提示：白果中那点奇怪的苦味就是银杏的警告——“内含氰化物，不要贪吃”。

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金秋十月银杏树上结满了果实，打白果成为了许多人的娱乐活动。如今，银杏果已经成为高档餐饮中的常见原料，像白果娃娃菜，白果炖鸡，像日式料理中的炭烧银杏果，绵软的口感，加上微甜略苦的特殊口感，让一些人吃起来就停不下来。但提醒大家，白果和苦杏仁一样有毒，不可多食。

大家爱吃白果，不仅因为其拥有所谓的“去火”的苦味，还更注重其中的有效成分。白果中目前比较公认的有效成分是其中的银杏内酯，这种物质是血小板活化拮抗剂。简单来说，就是把血小板的活动降低一些。对于血栓患者来说，可能在很大程度上缓解症状。

不过要知道，白果中那点奇怪的苦味就是银杏的警告——“内含氰化物，不要贪吃”。毕竟，银杏果中的营养物质是为了银杏种子发芽准备的，想从那里抢来吃的，可是要冒风险的。

银杏果中的氢氰酸含量可以高达830微克/100克，而且还含有白果酸等化学物质。在著名的白果之乡——浙江长兴县，当地的人民医院记录了大量中毒的案例。对1岁以内的婴儿，10粒白果就可以致命；而3-7岁的儿童，在食用30-40粒之后也会出现中毒症状，严重的甚至会导致死亡。所以，白果并不是看上去的那么温柔，倒是处处暗藏杀机。

所以提醒大家，吃白果一定要注意量，并且一定要做好处理，去除其中的氰化物和白果酸之类的毒物。而且，为了安全起见，给家中的小朋友们最好还是浅尝辄止，品个味道就好。