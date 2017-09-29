杏仁茶的做法 杏仁茶怎么做好吃？

核心提示：杏仁茶润肺去燥，而且口感清香，再配上几种干果，口感丰富，润滑香甜，而且可以根据天气情况放入冰箱冷藏后饮用。
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杏仁茶润肺去燥，而且口感清香，再配上几种干果，口感丰富，润滑香甜，而且可以根据天气情况放入冰箱冷藏后饮用。
杏仁茶
主料
辅料
步骤
1.按所需量备好原料，芝麻炒熟，核桃仁我没有炒，我用的野生山核桃仁，不炒就很香，喜欢熟的也可以炒一下。
2.杏仁提前半天用水泡上，选白色本地甜杏仁，这种杏仁基本没有毒性，而且杏仁味道浓郁，不要用那种很香的美国大杏仁之类的杏仁，那种杏仁是零食，不适合做杏仁茶。
3.大米和江米一起用水泡2小时。
4.泡好的米和杏仁全部倒入料理机搅拌成糊。
5.锅中放开水，倒入搅拌好的杏仁米糊，开锅后煮5分钟。
6.盛入碗中，放入各种干果。
7.今天放了黑加仑和黑芝麻，颜色太暗了，就随时放上了几颗枸杞。
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