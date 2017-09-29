杏仁茶的做法 杏仁茶怎么做好吃？

核心提示：杏仁茶润肺去燥，而且口感清香，再配上几种干果，口感丰富，润滑香甜，而且可以根据天气情况放入冰箱冷藏后饮用。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

杏仁茶润肺去燥，而且口感清香，再配上几种干果，口感丰富，润滑香甜，而且可以根据天气情况放入冰箱冷藏后饮用。

杏仁茶

主料

白杏仁40g 糯米30g 大米30g 冰糖10g

辅料

熟芝麻适量 核桃仁适量 黑加仑适量 葡萄干适量

步骤

1.按所需量备好原料，芝麻炒熟，核桃仁我没有炒，我用的野生山核桃仁，不炒就很香，喜欢熟的也可以炒一下。

2.杏仁提前半天用水泡上，选白色本地甜杏仁，这种杏仁基本没有毒性，而且杏仁味道浓郁，不要用那种很香的美国大杏仁之类的杏仁，那种杏仁是零食，不适合做杏仁茶。

3.大米和江米一起用水泡2小时。

4.泡好的米和杏仁全部倒入料理机搅拌成糊。

5.锅中放开水，倒入搅拌好的杏仁米糊，开锅后煮5分钟。

6.盛入碗中，放入各种干果。

7.今天放了黑加仑和黑芝麻，颜色太暗了，就随时放上了几颗枸杞。



