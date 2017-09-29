杏仁油是什么？除了食用还能护肤

核心提示：杏仁油是什么？杏仁油是从杏仁中提取而成的食用油或精油，它既能做为食品食用，也可以做为护肤品用。杏仁油的功效有哪些？想必不少家庭虽然食用杏仁油，对此却知之甚少！杏仁油的吃法和用量有什么讲究？

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杏仁油是什么？杏仁油是从杏仁中提取而成的食用油或精油，它既能做为食品食用，也可以做为护肤品用。杏仁油的功效有哪些？想必不少家庭虽然食用杏仁油，对此却知之甚少！杏仁油的吃法和用量有什么讲究？

杏仁油的功效是什么？

杏仁油是什么？

杏仁油，微黄透明，味道清香，不仅是一种优良的食用油，还是一种高级的润滑油，可耐-20℃以下的低温，可作为高级油漆涂料、化妆品及优质香皂的重要原料，还可提取香精和维生素。由于杏仁有南杏(甜杏仁)、北杏(苦杏仁)之别，故尚有甜杏仁油。杏仁油富含蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素、无机盐、膳食纤维及人体所需的微量元素，具有润肺、健胃、补充体力的作用，其苦杏仁甙更是天然的抗癌活性物质。

杏仁油的功效

1、护肤功效

杏仁油的护肤功效

除了橄榄油可用于双手干燥的紧急护理外，甜杏仁油也是可以软化修护指甲周围干皮非常好的保养品，洗完澡或是修剪完指甲时，用画圆的方式加以按摩滋润，可以强化指甲并防止干皮周围变硬！

富含矿物质、蛋白质及各种维他命，是一种保养皮肤及滋润效果极佳的植物油，适用于各种肤质。它能有效地减轻皮肤民痒现象，消除红肿、干燥和发炎。可刺激内分泌系统的脑下垂腺、胸腺和肾上腺，促进细胞更新。

甜杏仁油能使肌肤恢复光滑柔细，如果长期使用可以有效地消除妊娠相遇。由于甜杏仁油极为温和，因此连婴儿都可以使用，此外对于运动过度引起之肌肉疼痛，若以甜杏仁油按摩可加强细胞带氧功能，消除疲劳与碳酸累积，具有镇痛及减轻刺激的作用。

2、美发功效

杏仁油的美发功效与方法

先把头发洗干净，擦干吹干后 慢慢一层一层的上杏仁油，很油哦，而且一定记得要等头发干了上。 上好后，慢慢的按摩 5 分钟左右，拿个热的毛巾(不能拧太干，太湿了也不行)，包好头发后，带上浴帽，一定要带帽子，因为电热帽是布的，如果有水怕漏电什么的。就这样15分钟后， 拔掉插头以后，不要马上去掉帽子，因为里面还很热的，可以等它慢慢冷了，大概再过5分钟吧在就可以去洗了。洗过头发，等它干掉，效果非常好。

3、防皱纹

杏仁油可防眼角皱纹

眼角纹，对付恼人的细纹、鱼尾纹或者眼部细纹，可以用两滴杏仁油加上少许芦荟胶拌匀后抹于细纹处，一旦涂上去就吸收了，马上看不出纹路(外出时不用洗掉可以直接上妆)。

此外还含有维生素E，其中以α生育酚和γ生育酚为主。因此该油种不仅具有十分优良的 营养作用而且还具有良好的抗氧化稳定性。

甜杏仁油在国内外化妆品应用的很广泛，膏霜、奶蜜、香皂都用它做天然添加剂。它为产品增加了润肤和抗衰老效果，也为产品增加了温馨的芳香。

杏仁油的食用方法

口服或直接加入辅食(奶粉，米粉，菜，饭，蛋羹等)添加食物温度不宜超过60 度为佳。

1、拌菜品：如黄瓜、菠萝等，直接在菜肴中搅拌即可;

2、加入冲饮品中：如加入在牛奶、酸奶、蜂蜜和果汁等中一起食用;

3、添加在做好的汤、面、馅、炒菜、调料中;

4、蘸食。

结语：杏仁是减肥、养颜两不误的食物，它提取出来的杏仁油不仅有一股清香，相较于普通的食用油热量更低，是一种绿色的食用油哦~对身材要求非常苛刻的女性朋友们可以用杏仁油替代普通的食用油哦~



