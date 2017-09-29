腰果的营养价值与食用功效揭秘

核心提示：腰果的营养价值有哪些？它含有丰富的蛋白质、脂肪和碳水化合物，味道香甜可口，油炸、盐渍、糖饯均可。

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腰果的营养价值有哪些？它含有丰富的蛋白质、脂肪和碳水化合物，味道香甜可口，油炸、盐渍、糖饯均可。

腰果的营养价值

果仁营养丰富，多用于制腰果巧克力、点心和油炸盐渍食品。此外腰果仁可榨油，腰果仁油为上等食用油，油饼是优良饲料。副产品有果壳液、果梨等。果壳液是一种干性油，可制高级油漆、彩色胶卷有色剂、合成橡胶等。果梨柔软多汁，可作水果食用，也可酿酒，制果汁、果冻、果酱、蜜饯、泡菜等。

腰果仁是名贵的干果和高级菜肴，含蛋白质达21%，含油率达40%，各种维生素含量也都很高。在国际贸易中，每吨腰果仁价值5000多美元，不愧为世界“四大坚果”(核桃、扁桃和榛子)之一。腰果壳含油率达11%，腰果油可通过聚合方法生产合成橡胶。用腰果油油漆家具可以耐高温，据报道，美国的航天飞机，就是用经过科学处理的腰果油作为机身保护层涂料的。

腰果含有较高的热量，其热量来源主要是脂肪，其次是碳水化合物和蛋白质。

腰果的脂肪酸中主要是不饱和脂肪酸，其中油酸占不饱和脂肪酸的90%，亚油酸仅占10%，因此，腰果与其他富含亚油酸的坚果相比，酸败的可能性较小。

腰果所含的蛋白质是一般谷类作物的2倍之多，并且所含氨基酸的种类与谷物中氨基酸的种类互补。

腰果的营养价值与食用功效

中药价值

1. 为假果，是由花托形成的肉质果，有陀螺形、扁菱形和卵圆形，有鲜红色、橙色和黄绿杂色。果肉脆嫩多汁，味道甜酸适口，是很理想的鲜果。除生食之外，亦可用来酿酒等，并有利水、除湿、消肿之功，可防治肠胃病、慢性痢疾等。

2. 食用部分是着生在假果顶端的肾形部分，长约25毫米，由青灰色至黄褐色(如果挑选时发现颜色白皙者，可能为漂白，切勿选购)，果壳坚硬，里面包著种仁，这才是我们常说的「腰果」。它的营养十分丰富，具有抗氧化、防衰老、抗肿瘤和抗心血管病的作用。而所含之脂肪多为不饱和脂肪酸，是高血脂、冠心病患者的食疗佳果。无论是油炸、盐渍、糖饯，皆香美可口，风味独特。

3. 中医学认为，腰果味甘，性平，无毒。可治咳逆、心烦、口渴。《本草拾遗》云∶腰果仁「主渴、润肺、去烦、除痰。」《海药本草》亦云∶「主烦躁、心闷、痰鬲、伤寒清涕、咳逆上气。」



