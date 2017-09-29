39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 饮食 > 营养指南 > 食物营养 > 正文
综合
问医生

腰果的营养价值与食用功效揭秘

饮食热文排行榜
2017-09-29太平洋时尚网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：腰果的营养价值有哪些？它含有丰富的蛋白质、脂肪和碳水化合物，味道香甜可口，油炸、盐渍、糖饯均可。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　腰果的营养价值有哪些？它含有丰富的蛋白质、脂肪和碳水化合物，味道香甜可口，油炸、盐渍、糖饯均可。

　　腰果的营养价值

　　果仁营养丰富，多用于制腰果巧克力、点心和油炸盐渍食品。此外腰果仁可榨油，腰果仁油为上等食用油，油饼是优良饲料。副产品有果壳液、果梨等。果壳液是一种干性油，可制高级油漆、彩色胶卷有色剂、合成橡胶等。果梨柔软多汁，可作水果食用，也可酿酒，制果汁、果冻、果酱、蜜饯、泡菜等。

　　腰果仁是名贵的干果和高级菜肴，含蛋白质达21%，含油率达40%，各种维生素含量也都很高。在国际贸易中，每吨腰果仁价值5000多美元，不愧为世界“四大坚果”(核桃、扁桃和榛子)之一。腰果壳含油率达11%，腰果油可通过聚合方法生产合成橡胶。用腰果油油漆家具可以耐高温，据报道，美国的航天飞机，就是用经过科学处理的腰果油作为机身保护层涂料的。

　　腰果含有较高的热量，其热量来源主要是脂肪，其次是碳水化合物和蛋白质。

　　腰果的脂肪酸中主要是不饱和脂肪酸，其中油酸占不饱和脂肪酸的90%，亚油酸仅占10%，因此，腰果与其他富含亚油酸的坚果相比，酸败的可能性较小。

　　腰果所含的蛋白质是一般谷类作物的2倍之多，并且所含氨基酸的种类与谷物中氨基酸的种类互补。

　　腰果的营养价值与食用功效

　　中药价值

　　1. 为假果，是由花托形成的肉质果，有陀螺形、扁菱形和卵圆形，有鲜红色、橙色和黄绿杂色。果肉脆嫩多汁，味道甜酸适口，是很理想的鲜果。除生食之外，亦可用来酿酒等，并有利水、除湿、消肿之功，可防治肠胃病慢性痢疾等。

　　2. 食用部分是着生在假果顶端的肾形部分，长约25毫米，由青灰色至黄褐色(如果挑选时发现颜色白皙者，可能为漂白，切勿选购)，果壳坚硬，里面包著种仁，这才是我们常说的「腰果」。它的营养十分丰富，具有抗氧化、防衰老、抗肿瘤和抗心血管病的作用。而所含之脂肪多为不饱和脂肪酸，是高血脂、冠心病患者的食疗佳果。无论是油炸、盐渍、糖饯，皆香美可口，风味独特。

　　3. 中医学认为，腰果味甘，性平，无毒。可治咳逆、心烦、口渴。《本草拾遗》云∶腰果仁「主渴、润肺、去烦、除痰。」《海药本草》亦云∶「主烦躁、心闷、痰鬲、伤寒清涕、咳逆上气。」


以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

↑点击去参与测试 拜拜粗腰肥大腿↑

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

腰果 腰果的营养价值 巧克力 坚果

我来评论

已有0人评论  查看评论

饮食热讯

食话实说 料食如神 图说烩聚 烹饪技巧

维生素B1防抑郁维生素B1防抑郁
维生素B1防抑郁维生素B1防抑郁
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
减肥 保健 育儿 美容 问答 一周健康热点 饮食热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈