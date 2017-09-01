吃莲藕还能减肥哦 怎样吃莲藕能减肥呢？

核心提示：专家告诉我们，经常吃莲藕能够起到很好的减肥作用，这主要是由于莲藕之中含有大量的粗纤维，所以在我们服用莲藕的时候，不仅能够有效的促进肠胃蠕动，同时还能够排出身体多余的一些毒素以及废弃物，从而达到减肥的效果。

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吃莲藕减肥吗？

对于那些不能够控制自己口腹之欲但却又想减肥的人群来说，莲藕是一种非常好的食物。专家告诉我们，经常吃莲藕能够起到很好的减肥作用，这主要是由于莲藕之中含有大量的粗纤维，所以在我们服用莲藕的时候，不仅能够有效的促进肠胃蠕动，同时还能够排出身体多余的一些毒素以及废弃物，从而达到减肥的效果。莲藕的味道非常的鲜美，所以烹饪方法也是非常的多的，无论是爆炒还是煲汤都是非常不错的选择，所以也不容易吃腻。

莲藕减肥食谱：

一、茄汁藕片

原料：莲藕1个，西红柿1个

辅料：糖2勺，盐适量，番茄酱2勺，小葱5根，鸡精适量

做法：1. 莲藕削皮切面泡在水中防止氧化；2. 西红柿切小丁；3. 热锅入少许油，油5成热后放入葱姜炒香，再倒入西红柿丁翻炒；4. 出汤后加入番茄酱和1少糖炒匀；5. 炒好的番茄酱汁放在一边；6. 热锅入油5成热，放入葱姜超香；7. 倒入藕片翻炒；8. 藕片快熟后倒入炒好的西红柿酱料翻炒，加少许盐和鸡精即可。

二、鸡蛋藕饼

1.将藕洗净去皮。用擦丝器将藕擦成细丝。

2.将香葱或者香菜切碎，跟藕碎、鸡蛋、面粉、生抽、盐、胡椒粉放在一个大盆里，搅匀，然后分成四份。用手团成团，再拍成饼。

3.平底锅倒油，烧热后放入藕饼，尽量拍的薄一点，这样比较容易熟。下锅时先不要动，转成小火慢慢煎，等晃动平底锅，藕饼可以跟着动时，就可以翻面了。

4.翻面后继续小火煎，之后反复翻面，直到两面金黄，用筷子扎一下取出，筷子上不会粘东西，就是熟透了，就可以出锅了。我喜欢小火慢慢煎，煎到表面脆脆的，口感特别好。

5.煎好的藕饼如果口味比较淡，还可以搭配点蘸料一起吃。

三、鲜榨藕汁

1.如果是原汁机，直接切小块，榨汁即可

2.如果是豆浆机，需要将藕切成小块，放入豆浆机中，加矿泉水水至最高线，选择“果蔬汁”档即可。如果觉得有渣口感不好，可以过滤后再喝。