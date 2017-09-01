核心提示：有很多女生都会在晚餐控制自己不吃多，但是晚上临睡前又会觉得特别饿。那有什么食物适合再晚上吃又不会变胖的呢？
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有很多女生都会在晚餐控制自己不吃多，但是晚上临睡前又会觉得特别饿。那有什么食物适合再晚上吃又不会变胖的呢？
这些食物在睡前吃还能养颜哦！
1、温牛奶
睡前喝杯温奶有助于睡眠的说法早已众人皆知，因为牛奶中包含一种色氨酸，它能够象氨基酸那样发挥镇静的功效。放心，睡前喝牛奶不但不会胖，反而还可以补充身体里的钙。
2、燕麦片
燕麦是很有价值的睡前佳品，含有富足的N-乙酰-5-甲氧基色胺。煮一小碗谷类，加少许蜂蜜混合其中是再合适不过了。试试大口大口的用力咀嚼，足以填补你的牙洞了。有减肥功效！同时燕麦片能诱使产生褪黑素，一小碗就能起到促进睡眠的效果，如果大量咀嚼燕麦片，效果会更佳。
3、全麦面包
在睡前感觉饿的时候，如果以上的不能让你满足，那么你可以选择全麦面包，再加一片土司，搭配茶和蜂蜜，能够帮助人体释放一种胰岛素，这种胰岛素能够使得色氨酸达到人脑并在那转化为复合胺。
4、杏仁
杏仁同时含有色氨酸和松缓肌肉的良药——镁。所以吃少量的利于心脏健康的坚果也是催眠的又一妙招喔！
5、香蕉
减肥香蕉实际上就是包着果皮的“安眠药”，除了能平稳血清素和褪黑素外，它还含有可具有让肌肉松弛效果的镁元素。另外，睡前吃香蕉不会引起发胖，因为它卡路里低，且食物纤维含量丰富，可以促进排便。
要怎样睡觉才能达到最好的效果呢？
1、睡前饮食宜清淡
睡觉减肥的前提是睡前少吃东西，因此晚饭要清淡一些，吃些青菜、馒头，多喝稀饭比较好。饭后2--3个小时再睡觉比较好。
2、保证良好的睡眠环境
睡觉时，尽量保证房间安静，屋外没有噪音。如果空调、风扇的噪音过大，也会影响睡眠的。因此，只有在良好的睡眠环境里才能增加减肥的效果。
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