39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 饮食 > 营养指南 > 食物营养 > 正文
综合
问医生

全谷物和粗粮有什么区别？

饮食热文排行榜
2017-09-16健康时报
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：全谷物就是粗粮吧？估计很多人都会这样认为，但其实这是一个误区。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　中国食品科学技术学会运动营养食品分会 陈成亮

　　DASH饮食（也叫得舒饮食）是目前医学界公认的健康饮食之一，其中重要的组成部分就是全谷物。对于吃惯了精白米面的城市人群来说，餐桌上的全谷物真的很少。

　　全谷物就是粗粮吧？估计很多人都会这样认为。这是一个误区，真正的全谷物主要是指谷类的种子，是指完整谷粒或者把谷粒压扁或磨碎或磨成粉，目前较为公认的全谷物有小麦大麦、水稻、燕麦、黑麦、玉米高粱、小米。当全谷物原料占总谷物原料51%以上时可称为全谷物食品。

　　全谷物是很好的抗癌食品，譬如谷皮及糊粉层（麸皮）中的纤维素类物质可作为大肠细菌的食物，分解产生短链脂肪酸（主要是酪酸），阻止肠癌细胞的繁殖。纤维素类物质还能促进肠内有益细菌生长，使有致癌危险的氮被分解利用。而其中的酚类、阿魏酸、玉米黄素等植物化学物质都是抗氧化强将，可对抗基因突变、抗氧化，起到防癌、抗衰老的作用。

　　此外，根据美国全谷物委员会的资料，全谷物可使中风危险降低30%～36%，II糖尿病危险降低21%～30%，心脏疾病危险降低25%～28%，同时还有利于体重控制。

　　全谷物该怎么吃呢？推荐三个方法：打浆喝，将小麦、玉米、高粱以及大豆和其他杂豆放入豆浆机打浆，所有内容物全部倒入碗中，连吃带喝，简便易行；煮粥，提前半天或一天进行泡发，更利于煮熟；此外，还可以和白米搭配蒸饭食用。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

↑点击去参与测试 拜拜粗腰肥大腿↑

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

全谷物 粗粮

我来评论

已有0人评论  查看评论

饮食热讯

食话实说 料食如神 图说烩聚 烹饪技巧

维生素B1防抑郁维生素B1防抑郁
维生素B1防抑郁维生素B1防抑郁
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
减肥 保健 育儿 美容 问答 一周健康热点 饮食热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈