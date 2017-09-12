核心提示：每天2升水，每2小时喝一次，这是我坚持了几十年的事。
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
浙江省第一医院肾脏病中心副主任医师 蒋 华
前两天，有个40多岁的李先生，因为出现了绞痛、血尿症状，来我们医院挂了急诊。检查后发现他得了肾结石，原因很简单，就是平时喝水太少。门诊看病时，我发现像李先生这样的患者不少，有些甚至不渴就不喝水。
也有患者问我，喝水解渴，不就咕咚一杯下肚就完事？我的回答：不！喝水也有门道。每天2升水，每2小时喝一次，这是我坚持了几十年的事。
每天喝水2升以上
我每天的喝水量至少在2升以上，算下来差不多早中晚各3杯。如果夏天高温或打篮球时，汗水增多，我还会摄入更多的水，一般每天3升。我的饮水量一向很稳定，别人问我为什么这么苛刻，那是因为我计算过，2升这个数字，正是人体肾脏正常工作所需的水分。
有人问，喝水量不足会出现什么情况？最明显的就是感觉口渴、尿液变黄。尿液中废物的浓度，会比正常情况下大大增加。这不仅给肾脏的浓缩工作增加了负担，而且可能对肾脏产生毒害作用，最常见最典型的例子就是产生肾结石。
因此，当你感觉口渴时，就得赶紧喝水了。即使不感觉口渴，当看到自己小便颜色是深黄色，就说明你的身体已经缺水。
2小时喝一次水
一天喝水的总量是2升，那要分成多少次喝呢？我的做法是每次喝水300毫升左右，间隔最好不超过2小时。我平时工作时，每隔2小时就喝杯水。同事们都说我这人特别固执，非得定时喝水。
我坚持这么做，是有原因的。人体在空腹时喝进胃里的水，大约8分钟就可以吸收到血液中。需要花费约两小时，大部分的水才会被肾脏排出到膀胱里，这时就需要再次补水。
有同事见我这么麻烦，就说，那在一个时间里，将一天所需要的水都喝了，多省事啊。我赶紧解释，这种做法坚决不行，人体还是会处于相对缺水的状态。而且短时间内大量饮水，会增加心脏负担。
当然，有些情况下人体需要额外多喝水，比如节假日，应酬聚会比较多，大量摄入食物，肾脏负担加重，就需要比平时更多的水，来帮助废物的排出；比如感冒发烧的时候，又需要用药，往往产生的废物会比较多，这时需要额外多喝水。因此我们常说感冒多喝水，会好得快些，也是有一定道理的。
白开水是首选
我在门诊上问病人，平时喜欢喝什么，十有八九都说汽水、果汁，我听着特别闹心！常喝饮料，可不是一种健康的生活方式！要知道，大部分的饮料里含有大量的糖类、少量的防腐剂和其他添加剂，多喝饮料会造成人体能量过剩。有人统计过，一瓶0.5升饮料所含的热量，就相当于一到两个馒头或一小碗饭。
不仅如此，我还收诊过因为常喝饮料喝出病的患者，有个几岁大的孩子常喝饮料，影响营养物质的吸收，长期缺钙，结果发育不良。
个人建议，喝水最好以白开水为主。如果当地的自来水水质不是特别好，而经济上又不成问题，把质量有保证的纯净水烧开后再喝，对一般大众是最佳选择；不建议长期饮用某种矿泉水；而适当浓度的茶水，也是不错的选择。
近来，一种名叫黑枸杞的东西掀起了一股热潮，据说其营养价值丰富，不仅提高免疫力，基所含的花青素还能抗癌...详情...
据说，在南宋时期，有个制作油条的人特别痛恨秦侩夫妇，便用两块面捏了俩小人儿贴在一起做出了油炸烩，透着那么解气...详情...
提起泡菜，很多人自然而然想起韩剧中风靡起来的神级食材，据了解，韩国妇女几乎都有一手做泡菜的绝活，经济好的家庭不仅用大白菜加工泡菜...详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
大多数夫妻的备孕都需要一个过程，为了尽量缩短备孕…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]