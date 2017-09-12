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喝水有个2+2原则

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2017-09-12健康时报
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核心提示：每天2升水，每2小时喝一次，这是我坚持了几十年的事。

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　　浙江省第一医院肾脏病中心副主任医师 蒋 华

　　前两天，有个40多岁的李先生，因为出现了绞痛、血尿症状，来我们医院挂了急诊。检查后发现他得了肾结石，原因很简单，就是平时喝水太少。门诊看病时，我发现像李先生这样的患者不少，有些甚至不渴就不喝水。

　　也有患者问我，喝水解渴，不就咕咚一杯下肚就完事？我的回答：不！喝水也有门道。每天2升水，每2小时喝一次，这是我坚持了几十年的事。

　　每天喝水2升以上

　　我每天的喝水量至少在2升以上，算下来差不多早中晚各3杯。如果夏天高温或打篮球时，汗水增多，我还会摄入更多的水，一般每天3升。我的饮水量一向很稳定，别人问我为什么这么苛刻，那是因为我计算过，2升这个数字，正是人体肾脏正常工作所需的水分。

　　有人问，喝水量不足会出现什么情况？最明显的就是感觉口渴、尿液变黄。尿液中废物的浓度，会比正常情况下大大增加。这不仅给肾脏的浓缩工作增加了负担，而且可能对肾脏产生毒害作用，最常见最典型的例子就是产生肾结石。

　　因此，当你感觉口渴时，就得赶紧喝水了。即使不感觉口渴，当看到自己小便颜色是深黄色，就说明你的身体已经缺水。

　　2小时喝一次水

　　一天喝水的总量是2升，那要分成多少次喝呢？我的做法是每次喝水300毫升左右，间隔最好不超过2小时。我平时工作时，每隔2小时就喝杯水。同事们都说我这人特别固执，非得定时喝水。

　　我坚持这么做，是有原因的。人体在空腹时喝进胃里的水，大约8分钟就可以吸收到血液中。需要花费约两小时，大部分的水才会被肾脏排出到膀胱里，这时就需要再次补水。

　　有同事见我这么麻烦，就说，那在一个时间里，将一天所需要的水都喝了，多省事啊。我赶紧解释，这种做法坚决不行，人体还是会处于相对缺水的状态。而且短时间内大量饮水，会增加心脏负担。

　　当然，有些情况下人体需要额外多喝水，比如节假日，应酬聚会比较多，大量摄入食物，肾脏负担加重，就需要比平时更多的水，来帮助废物的排出；比如感冒发烧的时候，又需要用药，往往产生的废物会比较多，这时需要额外多喝水。因此我们常说感冒多喝水，会好得快些，也是有一定道理的。

　　白开水是首选

　　我在门诊上问病人，平时喜欢喝什么，十有八九都说汽水、果汁，我听着特别闹心！常喝饮料，可不是一种健康的生活方式！要知道，大部分的饮料里含有大量的糖类、少量的防腐剂和其他添加剂，多喝饮料会造成人体能量过剩。有人统计过，一瓶0.5升饮料所含的热量，就相当于一到两个馒头或一小碗饭。

　　不仅如此，我还收诊过因为常喝饮料喝出病的患者，有个几岁大的孩子常喝饮料，影响营养物质的吸收，长期缺钙，结果发育不良。

　　个人建议，喝水最好以白开水为主。如果当地的自来水水质不是特别好，而经济上又不成问题，把质量有保证的纯净水烧开后再喝，对一般大众是最佳选择；不建议长期饮用某种矿泉水；而适当浓度的茶水，也是不错的选择。

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