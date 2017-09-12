“过午不食”养生法很害人

核心提示：“过了中午，尤其晚上就不要吃了！”在不少爱“养生”的人眼里，这种说法可谓是深入人心，但是这种做法真是坑人没商量。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

有新闻称，一个29岁的男子，坚持5年不吃晚饭，结果胃里长出两个大溃疡。

“过午不食”的说法来自佛教，“过午不食，食欲少，能减少男女爱欲之心；能得身心轻安，让肠胃得到适当休息……”，对于僧侣们来说，每餐吃完饭后主要就是打坐修行，热量消耗少。而对于我们每天要走八九千步、大脑还需要飞速运转的人来说，吃了中午饭就再不进食，实在很不科学。

更有甚者认为这是一种很不错的减肥方法，并以身试法，北京华信医院营养科徐琳琳介绍，这种方法对身体的危害非常大，肠胃损伤是最直接的，也是危害最大的。

一般来说如果午餐按正常量吃饭的话，下午五六点钟便会觉得肚子饿。采取“过午不食”减肥方法的人，不吃晚餐，下午和晚上的时间几乎都在饥饿中度过。饥饿时间超长，会导致胃部因为饥饿而收缩，同时胃酸持续分泌而没有食物摄入，损伤胃黏膜，很容易导致消化性溃疡的发生。而且长期不吃晚饭，还会造成营养不良，同时女性会有月经不调的表现。即使为了保证“过午不食”，很多人就会在中午吃很多，这样做也欠妥，吃多了同样会对肠胃造成伤害。

徐琳琳强调，晚上的活动量一般会比白天少一些，建议晚餐要适量，清淡为主，少吃高盐、高糖或高脂肪的食物。也要保证均衡的营养，食物种类应该包括谷薯类、肉蛋类、豆类及豆制品、蔬果类。晚餐应该吃一些容易消化的食物，所以食物烹调时应清淡，少油少盐，避免油煎、油炸、熏烤等加工方式。比如，一位年轻白领女性晚餐可以吃1份米饭（75~100克），一份清蒸鲈鱼（鲈鱼50~80克），一份香菇油菜（油菜150~200克，香菇10克），1个中等大小的桃子（约200克）。