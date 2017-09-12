核心提示：发酵酸奶所需要的菌种中，保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌这两种是必备的，只要看到这两种菌就够了。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

北京协和医院临床营养科主任医师 于 康

酸奶和纯奶相比，加入了对人体有益的乳酸菌，其中有两种菌是酸奶发酵所必需的。但是，还有一些酸奶，则加了四种甚至更多的菌种，其实，不必非得追究酸奶中那么多种类的菌，有两种基本就够了。

酸奶由纯牛奶发酵而成，除保留了鲜牛奶的全部营养成分外，在发酵的过程中，乳酸菌还可产生人体营养所必需的多种维生素，如维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12等。

发酵酸奶所需要的菌种中，保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌这两种是必备的，只要看到这两种菌就够了。

不过，为迎合消费者的需求，市场上很多品牌的酸奶都打上了“益生菌”的标签，其实那些令消费者眼花缭乱的“菌”并非有多神秘。传统的酸奶本来就是由保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌这两种益生菌发酵而成的。

目前许多酸奶产品中所添加的益生菌都被冠以看似非常专业的名称，其实本质都是这几种常用菌，根本无须额外添加，只要在包装盒上标明含这两种菌就可以了。

酸奶本身的营养价值很高，益生菌对于酸奶的营养价值起到了锦上添花的效果。酸奶中的有益菌群不但能防止便秘，还能防止腹泻，具有双向作用。

有些人也许会问，喝酸奶不是防止腹泻吗，为什么有些人喝了酸奶会拉肚子？其实，喝酸奶会拉肚子，是因为酸奶温度较低，人体受凉的缘故。

实际上喝酸奶拉肚子的概率比喝牛奶要低30%以上，如果人的胃肠道受损，在恢复以后，首选的奶制品也应为酸奶，其次再过渡到牛奶。

而且，喝酸奶的时候，应该注意一下温度，不要太偏凉，尤其是对于本身肠胃就比较敏感的人群，可以参考如下的食用法则：在室温下放置一小会儿，或者用手稍微焐热一会儿再喝；口腔加热：在吃凉食物的时候，不要马上下咽，在嘴里含一会儿再咽。