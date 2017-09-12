核心提示：市面上的粗粮饼干大都以“粗粮”、“粗纤维”为卖点，自称“健康饼干”，真的是这样吗？粗粮饼干里有多少粗粮呢？

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国家二级公共营养师 李园园

粗粮饼干中到底有多少粗粮成分呢？以福建达利园生产的“好吃点”粗粮饼干为例（如右图），虽然说是粗粮饼干，但排在前两位的依然是小麦粉与植物油，这个与一般饼干没有多大差别。唯一不同的是，为了让自己更加“名副其实”，粗粮饼干的原料中或多或少添加了麸皮等粗纤维的成分（在小麦精细加工中一般都被去除了）。所以，粗粮饼干跟真正提倡要适量多吃的粗粮相差甚远。

而且，很多人可能没有注意到，虽然看起来是很健康的粗粮饼干，但本质却是“富可流油”，脂肪含量很高。为什么呢？

由于麸皮中的不溶性膳食纤维含量高，导致粗粮饼干比一般的酥性或韧性饼干口感粗糙，不易让人接受。所以，厂家在生产粗粮饼干时，往往会添加很多植物油来进行弥补，让饼干的口感更加香酥一些。这样一来，消费者是喜欢了，但会导致粗粮饼干中的油脂含量大大增加。譬如这款粗粮饼干，每100克中脂肪含量为33克，大约是普通饼干的三四倍，而且，吃100克这样的粗粮饼干，就已经达到我们每日脂肪需要量的一半了。

因此，粗粮饼干里没多少粗粮，别指望它能产生粗粮给身体带来的健康效益，更别指望通过吃饼干来减肥瘦身。