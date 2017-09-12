吃肉会让全球变暖！1kg牛肉排放300kg二氧化碳

核心提示：据联合国粮农组织（FAO）的数据显示，畜牧业制造了全球近五分之一的温室气体，每年产生的升温效应，相当于71亿吨二氧化碳当量。

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爱吃肉只会让自己长肉而已？不！还会让全球变暖！

据联合国粮农组织（FAO）的数据显示，畜牧业制造了全球近五分之一的温室气体，每年产生的升温效应，相当于71亿吨二氧化碳当量。

1千克牛肉排放300千克二氧化碳

一般认为，气候变化主要源于汽车和工业的废气排放。其实，饮食习惯也影响地球变暖。据联合国粮农组织指出，畜牧业每年制造的温室气体总量产生的升温效应相当于71亿吨二氧化碳当量，其中牛是最大的气体制造者。

中山大学公共卫生学院营养系副教授冯翔解释，牛是反刍动物，牛在食用牧草之后，在胃肠道消化过程中会排出大量的温室气体甲烷。阿根廷研究人员发现，牛群的甲烷气体排放量在空气中的含量虽然比二氧化碳少，但是它引起气温升高的效力却是后者的23倍。数据显示，每生产1千克牛肉相当于排放了300千克二氧化碳当量；绵羊和山羊是165千克二氧化碳当量；生产牛奶、禽类制品和猪肉相对应的二氧化碳当量则分别低于100千克。

畜牧业会产生如此多温室气体的第二个原因是牧草的大量消耗。比如，牛长一公斤的肉需要吃几公斤的牧草。人类不断增加对肉类的需求，被用于种植吸收二氧化碳的树木、草地改为种植饲料作物，绿色植被的减少也增加了空气中二氧化碳的含量。

另外，肉制品的加工、运输和冷藏环节都会使用燃料，从而释放大量的二氧化碳。联合国粮农组织的数据显示，全球人类制造的温室气体中14.5%来自于畜牧业，是位列煤炭、石油和天然气燃烧之后的全球第二大温室气体来源。

国人人均吃肉59公斤

哪些国家吃肉最多呢？2014年公布的肉类消费数据中，澳大利亚登上食肉之国的宝座，人均一年消费90.21公斤的肉类。德国联邦营养和农业部的数据显示，2014年德国人均吃掉约88公斤，比美国人均高170克。根据《2016全球粮食政策报告》显示，我国人均肉类消费量约为59公斤。

虽然我们不是人均肉类消费量最多的国家，但是我们的肉类消费量总体呈现逐年增长的趋势。据中商产业研究院数据显示，2000年中国肉类总消费量为6014万吨，到了2015年增加到了8625万吨。短短五年，中国肉类总消费量增长43.42%。目前，我国人均肉类消费量已经远远超过《中国居民膳食指南（2016）》中建议的每天人均禽畜肉摄入量40-75g。《中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）》中也明确提到，2020年国民人均年消费肉类的目标为29公斤。

吃肉过多不仅影响气候，更影响健康！人们摄入过多肉类，特别是红肉类，可与超重、肥胖、高血压、糖尿病、心脏疾病等慢性病有关。此外，肉类中还含有嘌呤碱，易在体内代谢过程中生成尿酸，易引起痛风、骨发育不良等疾病；过量吃肉，还会降低免疫力。

不是不吃肉，可以少吃肉

“肉类食品是摄入优质蛋白质、维生素、矿物质和必需氨基酸的来源。”冯翔教授指出，不是选择不吃肉，而是要学会选择性吃肉，并且控制摄入量。

“吃四条腿的不如吃两条腿的，吃两条腿的不如吃没有腿的”这句俗语说明应该多选择鱼类肉和禽类肉，少量选择畜类肉（猪牛肉）。冯翔教授介绍，畜肉类的脂肪主要以饱和脂肪酸为主，即使是猪肉中的瘦肉，肉眼看不见的隐性脂肪也占28%。禽肉则以高蛋白、低脂肪、高营养而著称。鱼类中的肌肉含蛋白质15%-20%，而脂肪含量只有1%-3%。另外，鱼肉的脂肪多由不饱和脂肪酸组成，具有降低胆固醇的作用。所以不论是从环保还是营养角度，都要控制一下肉类的摄入，特别是红肉类的摄入。

“我们提倡以植物性食物为主、辅以动物性食物的膳食模式相对健康一些。”冯翔教授建议，人均每周鱼类、禽畜类摄入量各为280-525g，蛋类280-350g，应该优先选择鱼和禽，少吃肥肉、烟熏和腌制肉制品。

此外，如果担心蛋白质不够，摄入太多的肉食又容易引起疾病，可以选择一些蛋白质含量与质量都比较高的植物性食物来代替部分红肉。比如面筋中的蛋白质含量高于瘦猪肉、鸡肉，属于高蛋白、低脂肪、低糖、低热量食物。黄豆也含有高蛋白，被称为“地里长出来的肉”。按蛋白质含量来算，50克黄豆相当于100克猪里脊肉。