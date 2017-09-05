新书推介：《汉方花果茶》

核心提示：凝聚古老中医智慧的草本茶，是茶中重要的一类。本书结合70道中医古方茶、66道精方花果茶，共选取了130余道茶饮，每道茶饮各有功效，如清热祛湿解毒、润喉润肺止咳化痰、肝胆脾胃疾患防治、血液循环及内分泌代谢疾患防治、病后康复、美白祛斑、强身益智、降压安神、利咽生津等。最后还附录35种泡茶常用草本介绍。

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秋冬防燥，春夏去湿，四季皆宜的“护身法宝”

70道中医古方茶 + 66道精方花果茶草本茶饮，为健康护航！

编辑推荐

★古老的中医智慧，独具魅力！

★70道中医古方茶 + 66道精方花果茶

★草本茶饮，为健康护航！

★药食同源，可防可治！

★人参固本茶，益寿延年；茉香擂茶，强身益智；薏仁焕彩绿茶，排毒养颜……

★健康养生，防病治病；病后调理，康复保健；减肥瘦身，科学有效；美白祛斑，排毒养颜；强身益智，壮筋骨葆活力……130余道汉方茶饮为你一一解决！

基本资料

书 名： 《汉方花果茶》

定 价：45.00元

作 者：百映学苑

页 码：192

出版日期：2017年6月1日

ISBN： 978-7-5537-6677-5

出 版 社：江苏凤凰科学技术出版社

作者简介

百映学苑

是集策划、开发、设计、制作为一体的大规模综合性文化机构，是国内知名的生活百科出版品牌，迄今已有10余年历史，为国内文化产业的精英品牌。百映学苑正以多元化的优质产品翱翔于图书、音像，以及广告等多个领域。

内容简介

凝聚古老中医智慧的草本茶，是茶中重要的一类。本书结合70道中医古方茶、66道精方花果茶，共选取了130余道茶饮，每道茶饮各有功效，如清热祛湿解毒、润喉润肺止咳化痰、肝胆脾胃疾患防治、血液循环及内分泌代谢疾患防治、病后康复、美白祛斑、强身益智、降压安神、利咽生津等。最后还附录35种泡茶常用草本介绍。

每一道茶饮，都翔实地介绍材料、用法、做法、功效等，让读者掌握丰富的健康知识。此外，还配备精美的图片，给读者带来轻松愉快的阅读体验。

精彩书摘

中医古方茶

中医熬制药茶的历史十分悠久，早在公元992年《太平圣惠方》的首次载录“药茶诸方”开始，“药茶”一词首次见载于医书。一千多年来，人们逐步发现药茶确实具有十分明显的保健优势。药茶四季皆宜，秋冬防秋燥，春夏祛暑湿，无病时可防病，有病时能治病，是古人长期同大自然作斗争总结而来的一种“护身法宝”。

清热祛湿解毒茶

一、解热淡盐凉茶

材料：绿茶5克；食盐2克。

用法：频频饮用

做法：1.将绿茶放入杯中，用500毫升开水冲泡。

2.加入食盐2克，搅匀，晾凉待饮。

饮用宜忌：有慢性胃炎者不宜过量饮用。

功效：除了可以止渴除烦，治头晕恶心外，还可以消除疲劳，美颜养容，平复心情。

二、薄荷菊花清火茶

材料：薄荷4.5克；菊花9克；枸杞15克；天麻3克。

用法：代茶频饮

做法：1.将所以材料放进纱布袋中，扎好袋口。

2.在茶壶中加入沸水，放入纱布袋，闷约5分钟后可饮用。

饮用宜忌：气虚畏寒、表虚汗多者慎用。

功效：能清肝火，减低心烦不安。口苦耳鸣的症状，适合便秘、失眠的人饮用。

精方花果茶

从天然植物中萃取而成的花果茶不仅味道独特，其作为原料的各种花果更具有一定的药用价值，它们大多具有降压安神、安抚肠胃、美容养颜、清热去火的功效。花果的这种自然疗效，再通过茶饮，便能够发挥出不小的养护作用。

排毒养颜茶

一、苹果养颜蜜茶

材料：苹果半个；绿茶30克；蜂蜜适量。

用法：闷5~10分钟即可饮用。

做法：苹果洗净，切成小块，倒入沏好的绿茶水中，加500毫升开水，放蜂蜜。

功效：苹果富含糖类、膳食纤维和维生素，可以辅助治疗便秘、贫血，并且能润肤养颜。

二、百合花祛斑茶

材料：百合花10克。

用法：温热时饮用。

做法：将百合花用约300毫升开水冲泡。

功效：此茶含有人体所需的多种维生素及矿物质，不但可以祛斑，对咳嗽、眩晕等症也有一定疗效。

降压安神花果茶

一、田七降压茶

材料：田七花5克。

用法：温热时饮用。

做法：将田七花用约300毫升开水冲泡。

功效：此茶具有生津止渴、提神补气、降血压、降血脂、减肥、防癌抗癌的功效，主治咽喉炎、牙周炎等。可提高心肌供氧能力、增强机体免疫功能。

二、桂花减压茶

材料：桂花10克；甘草少许。

用法：静置5分钟后即可饮用。

做法：将桂花和甘草一同放入杯中，冲入热开水。

饮用宜忌：高血压患者勿添加甘草，可以用甜菊叶代替。

功效：此茶能缓解压力，让身心获得释放。桂花香味浓厚而高雅、持久，无论窨制绿茶、红茶、乌龙茶，均能取得较好的窨花效果，是一种多适性茶用香花。