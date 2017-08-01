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怎样快速做个营养早餐？

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2017-08-2639健康网
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核心提示：现在的人是越来越不注重早餐了，特别是每天早上赶着去上班的上班族，很多都是边走边吃的。很随便就在路边买个早餐就这样解决了一天中最重要的一餐。那下面跟着小编来看下怎样快速做个营养早餐吧！

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　　现在的人是越来越不注重早餐了，特别是每天早上赶着去上班的上班族，很多都是边走边吃的。很随便就在路边买个早餐就这样解决了一天中最重要的一餐。那下面跟着小编来看下怎样快速做个营养早餐吧！

　　火腿培根三明治

　　主料：面包、火腿、培根片。

　　辅料：西红柿、圆形生菜、盐、黑胡椒粉、黄油

　　做法：

　　1、培根放入微波加热30秒，上面滋出一层白色油花，就可以了，取出备用。

　　2、生菜洗净、沥水，西红柿去籽、切成片备用。

　　3、三个面包片放入烤面包电炉中，设置相应的时间，烤至两面金黄。

　　4、取出烤好的面包，趁热，涂上薄薄一层黄油，并切去四边。

　　5、培根切成小段备用。

　　6、在其中两片吐司上铺上西红柿，并在西红柿上撒少许盐及胡椒粉。

　　7、铺上培根，最后铺上生菜叶，在第三片吐司上，铺上2片火腿片。

　　8、火腿片的吐司放在中间一层，依次三层，对角切开。

　　是不是很简单啊，不仅简单，这份三明治中还提供了很多身体所需要的营养，包括蛋白质、碳水化合物、维生素等等，味道也是非常多样化的，其中的材料可以依照自己的口味替换其他食物，实在是非常方便美味的一道早餐。


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