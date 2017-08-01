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花生的功效与作用 花生的这些功效你知道吗？

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2017-08-2639健康网
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核心提示：在民间还有一个偏方，用醋浸泡花生仁7天以上，每晚服7～10粒，连服7天为一疗程，还能降高血压。

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　　在民间还有一个偏方，用醋浸泡花生仁7天以上，每晚服7～10粒，连服7天为一疗程，还能降高血压

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　　花生油就含有丰富的不饱和脂肪酸，可使人体肝脏内胆固醇分解为胆汁酸，并能增强其排泄功能并对预防中老年人动脉粥样硬化冠心病的发生有明显效果。而花生的红衣能抑制纤维蛋白的溶解，促进血小板新生，加强毛细血管的收缩功能。

　　在民间还有一个偏方，用醋浸泡花生仁7天以上，每晚服7～10粒，连服7天为一疗程，还能降高血压。

　　除了以上说到的医学价值之外，花生还有以下一些营养价值：

　　1.促进人体的生长发育花生中钙含量极高，钙是构成人体骨骼的主要成分，故多食花生，可以促进人体的生长发育。

　　2.促进细胞发育，提高智力花生蛋白中含十多种人体所需的氨基酸，其中赖氨酸可使儿童提高智力，谷氨酸和天门冬氨酸可促使细胞发育和增强大脑的记忆能力。

　　3.抗老化，防早衰花生中所含有的儿茶素对人体具有很强的抗老化的作用，赖氨酸也是防止过早衰老的重要成分。常食花生，有益于人体延缓衰老，故花生又有“长生果”之称。

　　4.润肺止咳花生中含有丰富的脂肪油、可以起到润肺止咳的作用，常用于久咳气喘，咯痰带血等病症。

　　5.凝血止血花生衣中含有油脂和多种维生素，并含有使凝血时间缩短的物质，能对抗纤维蛋白的溶解，有促进骨髓制造血小板的功能，对多种出血性疾病，不但有止血的作用，而且对原发病有一定的治疗作用，对人体造血功能有益。”


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