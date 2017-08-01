你知道咖啡有这么神奇的美容功效吗？

核心提示：大家都知道咖啡能提神，是因为其咖啡因含量高，因此也担心喝咖啡会喝上瘾。但是你知道吗咖啡除了提神，还具有美容的功效哦！特别是女性朋多喝咖啡具有很多好处呢，下面跟着小编一起来看看吧！
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大家都知道咖啡能提神，是因为其咖啡因含量高，因此也担心喝咖啡会喝上瘾。但是你知道吗咖啡除了提神，还具有美容的功效哦！特别是女性朋多喝咖啡具有很多好处呢，下面跟着小编一起来看看吧！
咖啡有哪些美容功效？1.抗氧化
我们经常接触到有抗氧化作用的食物都是蓝莓、石榴这些富含维生素的营养食物，其实一杯咖啡中的抗氧化剂含量也出奇的高，从而帮助提升皮肤整体的健康。抗氧化剂可以延缓日照和污染等引起的皮肤早衰，还可以清除对皮肤有害的自由基。
咖啡有哪些美容功效？2.镇静皮肤
也许大部分人的直觉认为咖啡对皮肤有刺激性，毕竟咖啡因也有些兴奋剂的性质，但实际上咖啡却可以镇静发炎红肿的皮肤，这还是要归功于它里面的抗氧化成分。
咖啡有哪些美容功效？3.减少眼部浮肿
适量的加入眼霜中在眼周局部使用，咖啡里的咖啡因可以通过改善血流来减少眼部浮肿。
咖啡有哪些美容功效？4.提亮肤色
把咖啡用作面膜，咖啡中的成分可以促进面部血液循环，让肤色更加明亮，皮肤健康亮泽。
咖啡有哪些美容功效？5.去除角质，柔滑肌肤
煮过的咖啡渣不要直接扔掉，它可是天然经济又没有刺激性的身体磨砂膏，可以温和地去除死皮，让皮肤变得柔滑。
咖啡有哪些美容功效？6.保护头发
咖啡中的抗氧化剂不仅保护着皮肤的健康，还有护发的功效，咖啡制成的发膜不仅可以防止发丝断裂，还可以提升头发的光泽度，当然还会留下令人难忘的独特芳香。
不过，万物都有个度，如果每天放肆地喝，那对身体也是有害无益的。所以，喝咖啡美容的你，需要注意以下事项：
1.睡前不要喝咖啡。
2.每天不要喝超过五杯(一杯以150ml来算)的咖啡。
3.喝完后不要马上抽烟或喝酒，否则会加快血液循环，增加血管负担。
4.不可空腹喝咖啡，不然会伤害肠胃。
5.孕妇最好不要喝咖啡。
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