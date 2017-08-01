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你知道咖啡有这么神奇的美容功效吗？

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2017-08-2639健康网
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核心提示：大家都知道咖啡能提神，是因为其咖啡因含量高，因此也担心喝咖啡会喝上瘾。但是你知道吗咖啡除了提神，还具有美容的功效哦！特别是女性朋多喝咖啡具有很多好处呢，下面跟着小编一起来看看吧！

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　　大家都知道咖啡能提神，是因为其咖啡因含量高，因此也担心喝咖啡会喝上瘾。但是你知道吗咖啡除了提神，还具有美容的功效哦！特别是女性朋多喝咖啡具有很多好处呢，下面跟着小编一起来看看吧！

　　咖啡有哪些美容功效？1.抗氧化

　　我们经常接触到有抗氧化作用的食物都是蓝莓石榴这些富含维生素的营养食物，其实一杯咖啡中的抗氧化剂含量也出奇的高，从而帮助提升皮肤整体的健康。抗氧化剂可以延缓日照和污染等引起的皮肤早衰，还可以清除对皮肤有害的自由基。

　　咖啡有哪些美容功效？2.镇静皮肤

　　也许大部分人的直觉认为咖啡对皮肤有刺激性，毕竟咖啡因也有些兴奋剂的性质，但实际上咖啡却可以镇静发炎红肿的皮肤，这还是要归功于它里面的抗氧化成分。

　　咖啡有哪些美容功效？3.减少眼部浮肿

　　适量的加入眼霜中在眼周局部使用，咖啡里的咖啡因可以通过改善血流来减少眼部浮肿。

　　咖啡有哪些美容功效？4.提亮肤色

　　把咖啡用作面膜，咖啡中的成分可以促进面部血液循环，让肤色更加明亮，皮肤健康亮泽。

　　咖啡有哪些美容功效？5.去除角质，柔滑肌肤

　　煮过的咖啡渣不要直接扔掉，它可是天然经济又没有刺激性的身体磨砂膏，可以温和地去除死皮，让皮肤变得柔滑。

　　咖啡有哪些美容功效？6.保护头发

　　咖啡中的抗氧化剂不仅保护着皮肤的健康，还有护发的功效，咖啡制成的发膜不仅可以防止发丝断裂，还可以提升头发的光泽度，当然还会留下令人难忘的独特芳香

　　不过，万物都有个度，如果每天放肆地喝，那对身体也是有害无益的。所以，喝咖啡美容的你，需要注意以下事项：

　　1.睡前不要喝咖啡。

　　2.每天不要喝超过五杯(一杯以150ml来算)的咖啡。

　　3.喝完后不要马上抽烟或喝酒，否则会加快血液循环，增加血管负担。

　　4.不可空腹喝咖啡，不然会伤害肠胃。

　　5.孕妇最好不要喝咖啡。


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