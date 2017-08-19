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澳洲大蒜65一斤？数数在外国的天价蔬果

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2017-08-19健康时报
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核心提示：在日本，想当一名“吃瓜群众”可不是那么容易的一件事。或许你想都想不到，在日本，一个西瓜的平均价格高达200元，可以说都属于“奢侈品”了！

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　　凉拌一个爽口黄瓜，吃肉就颗大蒜，如果应季，韭黄炒鸡蛋也再正常不过……可是对于我们想吃就能吃的这些东西，其他几个国家的人可眼红着呢，对他们来说，连买根黄瓜，钱包都要瘦太多，心疼！

　　日本一个西瓜高达200元

　　在日本，想当一名“吃瓜群众”可不是那么容易的一件事。或许你想都想不到，在日本，一个西瓜的平均价格高达200元，可以说都属于“奢侈品”了！通常，日本人很少买整个西瓜，商家会将西瓜切成1/2、1/4、1/8，甚至更小的西瓜块销售。

　　中国人夏季可随便吃的西瓜，为什么在日本如此昂贵呢？首先，日本瓜农受政府保护比较深，一般水果很少进口;其次，日本老龄化现象严重，导致农业生产成本高涨。而且种西瓜需消耗较大体力，种植的瓜农就更少;第三，日本西瓜的上市要求严格，淘汰率比较高。如果西瓜的糖分、大小等未达到规定标准就会被处理掉，所以导致日本西瓜价格居高不下。

　　西瓜为何如此受欢迎呢？哈尔滨医科大学附属第一医院营养科主任闫雅更介绍，首先，西瓜的口感比较好。其次，西瓜的水分含量很高，可以达到91.5%。尤其是夏季，人体容易大量出汗，需及时补充水分。所以很多人选择西瓜来解暑和补充水分。另一方面，西瓜中的番茄红素含量也比较高。而研究表明，番茄红素有很好的抗氧化作用。

　　韩国一根黄瓜6元

　　夏日非常受人们欢迎的黄瓜在另一邻国的价格也不低。

　　数据显示，在韩国10根黄瓜的价格为1.08万韩元(约合人民币66元)。在国内经济实惠的黄瓜，在韩国价格高也是有很多原因：一是韩国经济发达，劳动力成本比较高;二是韩国属于半岛国家，国土面积很小。且人口众多，适合发展农作物种植的面积小。并且韩国还处于较高纬度的地带，热量较低，所以水果蔬菜产量少;三是韩国的蔬菜需求量比较大。韩国与中国饮食习惯相似，日常食用蔬菜不少，所以绝大多数的蔬菜水果需要进口。

　　据《本草纲目》记载，黄瓜有清热、解渴、利水、消肿之功效。闫雅更表示：“黄瓜含水量为96%～98%，既能促消化，又能提供充足的水分。而且黄瓜尾部含苦味素，苦味素有一定的抗癌功效。”

　　此外，闫雅更还强调，黄瓜偏寒性，所以体质较弱的人群、脾胃较差的人群或者有慢性消耗性疾病(慢性肠炎、消瘦性营养不良、贫血等)的人群，并不适合大量吃黄瓜，尤其不要选择生吃黄瓜，用黄瓜做汤也是不错的选择。

　　澳洲一斤大蒜65元

　　你吃过65元/斤的大蒜吗？来澳洲！澳洲大蒜日常价格约25澳币/公斤(130元左右)，价格最高的时候达60澳币(约300元)，是不是很惊讶！国内最贵也只有约30元/公斤。

　　澳洲留学生王彬介绍，澳洲猪肉20澳币/kg，而大蒜却要25澳币/kg，姜也高达26.58澳币/kg，平常做菜真的要精打细“蒜”了。

　　大蒜在澳洲的价格如此之高是因为近年来亚洲的移民增多，加上澳洲本地人口，整体大蒜的消费水平在3500吨左右。但澳洲大蒜的产量只有300~500吨。所以每年澳大利亚都不得不从中国、非洲和美国等国家进口大蒜，而且受季节气候的影响，大蒜会出现供应不足的现象，导致大蒜价格很高。

　　中山大学孙逸仙纪念医院临床营养科主任陈超刚表示，大蒜被誉为“天然抗生素”，因为大蒜素有一定的抗菌消炎作用，还可保护心血管，调节血脂和防止动脉硬化，还对抑制肿瘤细胞和癌细胞有一定作用。他还指出，大蒜不宜在热油中煎炒，拌在蔬菜中同炒或凉拌、生吃等都有利于大蒜保健功能的发挥。

　　加拿大一斤韭黄100多元

　　2016年，韭黄成了加拿大新年的第一枚“网红”，超市里，大龙虾只要12加币/磅，而旁边的韭黄却要22加币/磅(约112元/0.9斤)。各种段子也应运而生，“情人节送韭黄才是真的壕！”“还好我女朋友不吃韭黄，看来真持家。”

　　其实在加拿大，日常韭黄的价格也不便宜，一般14加币/磅，约75元一斤。加拿大位于北美洲最北端，冬季寒冷漫长，大部分蔬菜与水果都依靠进口，大多来自中国、美国、地中海、加勒比等地，所以运费成本很高。此次蔬菜价格一路飙升的原因还因为加元的持续贬值，菜价受到汇率影响。

　　比龙虾都贵的韭黄有什么营养特点呢？清华大学第一附属医院原营养科主任王玉梅表示，韭黄含大量膳食纤维，可促进肠胃蠕动，对预防便秘有一定效果。韭黄与韭菜同属于一类食物。韭黄由于完全生长在黑暗环境，无法进行光合作用合成叶绿素而变成黄色，其营养价值略低于韭菜。所以加拿大的华人可用韭菜代替韭黄！不过，胃肠虚弱、阴虚火旺的人群不宜多食韭黄。因为此类人群食用后容易上火且不易消化。

　　英国两棵油菜14元

　　众所周知，英国的蔬菜普遍都比较贵。尤其是绿叶菜，不但价格高，而且种类少。例如，两棵油菜就要1.5英磅，约14元。

　　英国是位于大西洋上的岛国，纬度较高，属于温带海洋性气候。全年多阴雨天气并且温度低、日照少，热量和光照条件不适合蔬菜的生长。所以，长期以来英国的蔬菜水果供应一直依赖进口。

　　油菜作为绿叶蔬菜的代表食材，不但维生素C含量较高，还提供比较多的胡萝卜素、矿物质等，这些营养物质可以增强人体的免疫力。

　　王玉梅介绍，油菜是含钙量高的蔬菜，每百克中含钙140毫克左右。油菜还含有大量的植物纤维素，与其他蔬菜一样，可以减少脂肪吸收，促进消化，对减轻便秘和预防大肠癌有好处。

　　食用油菜时，王玉梅强调，要尽量选择新鲜的油菜现切现做，并用旺火快速爆炒。因为绿叶菜在保证熟的情况下，加工过程越简单、时间耗费越短，其营养价值保存得越完整。

　　另外，王玉梅表示，少数人也会对油菜过敏。所以，此类人群要尽量避免食用油菜。

　　看到在国外如此昂贵的果蔬，在中国的价格却很“亲民”，你是不是很动心，想多吃点呢？不过，专家提醒，这些食物都不宜过量食用，否则容易引起身体不适。

　　

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