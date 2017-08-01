秋季多吃香蕉还能缓解忧郁情绪

核心提示：香蕉是人们日常常见的水果之一，也是运动员最青睐的水果之一。中医认为，香蕉味甘性寒，可清热润肠，促进肠胃蠕动，但脾虚泄泻者却不宜。根据“热者寒之”的原理，最适合燥热人士享用，痔疮出血者、因燥热而致胎动不安者，都可生吃蕉肉，民间验方更有用香蕉炖冰糖，医治久咳。

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香蕉是人们日常常见的水果之一，也是运动员最青睐的水果之一。中医认为，香蕉味甘性寒，可清热润肠，促进肠胃蠕动，但脾虚泄泻者却不宜。根据“热者寒之”的原理，最适合燥热人士享用，痔疮出血者、因燥热而致胎动不安者，都可生吃蕉肉，民间验方更有用香蕉炖冰糖，医治久咳。

下面跟着小编一起来看看香蕉吐司卷的具体做法吧！

香蕉吐司卷

食材：吐司2片，香蕉2个，紫薯1个，蜂蜜适量

做法：

1、将紫薯煮熟后去皮，剔去筋后用勺子背压成泥，放凉备用；

2、将吐司去皮，紫薯泥均匀涂在吐司上，并浇入一小勺蜂蜜抹匀；

3、将香蕉去皮后切去头尾发硬的部位，切成两半后放入吐司中，把吐司片卷起捏紧，对半切开后装盘即可食用。早餐搭配果汁、酸奶、豆浆、牛奶等会更加美味哦！

小编提示：

一、香蕉是“最能为人增添笑容的水果”

香蕉是人们日常常见的水果之一，也是运动员最青睐的水果之一。中医认为，香蕉味甘性寒，可清热润肠，促进肠胃蠕动，但脾虚泄泻者却不宜。根据“热者寒之”的原理，最适合燥热人士享用，痔疮出血者、因燥热而致胎动不安者，都可生吃蕉肉，民间验方更有用香蕉炖冰糖，医治久咳。

营养学认为，香蕉富含钾和镁，钾能防止血压上升、及肌肉痉挛，镁则具有消除疲劳的效果，因此，香蕉是高血压患者的首选水果，糖尿病患者进食香蕉可使尿糖相对降低，故对缓解病情也大有益处。香蕉含有的维生素A能增强对疾病的抵抗力，维持正常的生殖力和视力所需要；硫胺素能抗脚气病，促进食欲、助消化，保护神经系统。最值得一提的是，香蕉含有的泛酸等成分是人体的“开心激素”，能减轻心理压力，解除忧郁。睡前吃香蕉，还有镇静的作用。荷兰科学家研究认为：最合营养标准又能为人脸上增添笑容的水果是香蕉，欧洲人因为它能解除忧郁而称它为“快乐水果”。

二、空腹吃香蕉，不会伤心脏

网络上有说法称，香蕉中富含镁，空腹吃香蕉容易对心脏造成损伤，实际上这是子虚乌有的说法。食物中的镁主要在肠道中被吸收，吸收率一般保持在30%左右，每100克香蕉中含有43mg镁，按一根香蕉100克计，摄入的镁约为12.9mg，成人镁适宜摄入量定为350mg/d，而可耐受最高摄入量为700mg/d，也就是说，除非一口气吃下55根香蕉，否则不会出现镁摄入过量。同时人体每天对钾的需要量非常大，一个健康非孕期的成年人，每天需要钾约2000mg，同时，肾脏是人体最强大的废水处理厂，每天能够滤过33000mg的钾，因此理论上讲，健康人即使每天摄入30几克钾（约合13吨香蕉）也不会有生命危险。不过需要注意的是，一部分人空腹吃香蕉容易拉肚子，在这样的情况下，就最好避免空腹吃香蕉的情况了。