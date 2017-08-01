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喝点自制葡萄柚果茶 还你好心情！

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2017-08-1939健康网
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核心提示：在西方，原产中国的胡柚按葡萄牙人的叫法称为葡萄柚；在中国，因该柚是柚与柑的杂交种，称为“胡”柚。葡萄柚含有丰富的营养成分，是集预防疾病及保健与美容于一身的水果，其果肉柔嫩，多汁爽口，略有香气，味偏酸、带苦味及麻舌味。

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　　在西方，原产中国的胡柚葡萄牙人的叫法称为葡萄柚；在中国，因该柚是柚与柑的杂交种，称为“胡”柚。葡萄柚含有丰富的营养成分，是集预防疾病及保健与美容于一身的水果，其果肉柔嫩，多汁爽口，略有香气，味偏酸、带苦味及麻舌味。

　　下面跟着小编一起来看看葡萄柚果茶的具体做法吧！

　　葡萄柚果茶

　　食材：葡萄柚2个，食盐、白砂糖、蜂蜜适量

　　做法：

　　1、将葡萄柚去皮、内皮及白茎，只保留果粒，这个过程比较烦，但内皮不处理干净很容易感到苦涩；

　　2、将葡萄柚粒放入容器中，放入一勺盐与2勺白砂糖，然后用大勺充分挤压果肉，使之完全出水后腌制20分钟；

　　3、开火，把腌好的葡萄柚倒入小锅内进行熬制，期间不断的搅拌，待水份熬成粘稠状时，关火，待完全凉透后，倒入2-3勺蜂蜜，充分搅匀即可装罐，需要饮用时挖出一勺葡萄柚肉，用水冲泡后即可饮用。

　　小编提示：

　　1、由于果肉在被打碎过后营养素会有较大的损失，因此只建议用勺子将汁压出，而不建议用榨汁机完全将葡萄柚打碎；

　　2、蜂蜜在高温下容易损失营养素，最好等煮过的葡萄柚温度降至40度左右时再放蜂蜜。

　　一、葡萄柚不但有助美容减肥，还能抗抑郁

　　在西方，原产中国的胡柚按葡萄牙人的叫法称为葡萄柚；在中国，因该柚是柚与柑的杂交种，称为“胡”柚。葡萄柚含有丰富的营养成分，是集预防疾病及保健与美容于一身的水果，其果肉柔嫩，多汁爽口，略有香气，味偏酸、带苦味及麻舌味。其果汁略有苦味，但口感舒适，全世界的葡萄柚约有一半被加工成果汁。

　　营养学认为，葡萄柚含有宝贵的天然维生素P和丰富的维生素C以及可溶性纤维素。维生素P能强化皮肤毛细孔功能，加速复原受伤的皮肤组织，有利于皮肤保健和美容，另外有研究发现，葡萄柚的化学性质降低了胰岛素水平，促进体重的减轻，因此研究人员认为葡萄柚对身体健康，以及对抗肥胖症起着非常重要的作用。此外，葡萄柚对于人的精神状态也有良好的影响，它能增进记忆力、净化思绪、减轻忧郁不安，常闻葡萄柚的果香味和进食葡萄柚都能改善抑郁情绪，保持良好的心理状态。

　　二、老年妇女不宜多食葡萄柚，服药患者更忌食

　　据最新的医学研究显示，如果老年女性每天食用四分之一个葡萄柚，患乳腺癌的风险可能提高30%，造成这一结果的主要原因被认为是葡萄柚会导致人体血液中的雌激素水平升高，而激素水平与患乳腺癌的风险有关，因此不建议老年女性经常食用葡萄柚。此外，多项研究发现葡萄柚与降压药、降糖药和肾脏疾病药物等一起服用会阻碍药物作用，影响药物吸收与药效，因此，服药期间的患者应当注意不要进食葡萄柚，如果不能确定自己服用的药物是否会受到葡萄柚的干扰，建议去向专业药师咨询。


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