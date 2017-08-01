想要减腹吗？多吃这6种食物吧！

核心提示：蘑菇中含有的泛酸具有促进脂肪代谢的作用，另外，蘑菇中含有的丰富可溶性膳食纤维能够改善便秘，而便秘也是导致肥胖的原因之一。

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蘑菇中含有的泛酸具有促进脂肪代谢的作用，另外，蘑菇中含有的丰富可溶性膳食纤维能够改善便秘，而便秘也是导致肥胖的原因之一。

这六种食物帮助你越吃越瘦！

杏仁

早有一种减肥方式被称为“杏仁减肥”，杏仁的减肥功效也早已为人所知。杏仁中含有的膳食纤维能够增加饱腹感、抑制人们进食过多，同时含有的维生素B2能够促进脂肪燃烧。另外，杏仁中还含有大量具有抗氧化作用的维生素E，对于保持肌肤健康、保护肌肤不受紫外线侵袭、预防皱纹有良好的作用。同时还有助于促进血液循环，不仅具有良好的美容效果，对于缓解肩关节酸痛也有一定的作用。

菠菜

菠菜中含有的丰富的维生素B2具有帮主燃烧体脂肪的效果。同时，菠菜中含有的丰富的叶绿素由于比膳食纤维更小，能够去除囤积在小肠深处的残留农药和有害物质。除菠菜外，羽衣甘蓝、小松菜等诸多的绿色蔬菜都含有丰富的维生素和矿物质，一部分蔬菜还含有具强抗氧化作用的胡萝卜素，这些营养物质都能良好地保持身材。

酸奶

酸奶中含有丰富的蛋白质，蛋白质不但是构成肌肉的最重要的营养素，对于减肥的人群来说，在运动过程中，将脂肪消耗进而进行肌肉训练的过程中蛋白质更是不可缺少的重要营养素。除此之外，酸奶还能对保持良好的肠道环境有促进作用，良好的肠道更能够促进人体正常的新陈代谢，有助减肥的进行。

蘑菇

蘑菇中含有的泛酸具有促进脂肪代谢的作用，另外，蘑菇中含有的丰富可溶性膳食纤维能够改善便秘，而便秘也是导致肥胖的原因之一。同时，其中含有的维生素B1能够促进血液循环，改善人体体寒，人体的体温上升更有助于脂肪的燃烧和代谢，减少脂肪因体寒而加速的囤积，同时还能够改善水肿等现象，对于女性来说，是非常值得摄取的食材。

爆玉米花

即使在减肥的过程中，有时候看到零食也还是根本停不下来！怎么办？这时候，你可以选择更健康的零食，比如不含糖和奶油的爆玉米花。爆玉米花不但含有的能来拿个更低，而且膳食纤维丰富，饱腹感强，对防止过量进食有积极作用。一般外面购买的爆米花都含有大量的奶油、糖和盐，这样的爆米花是无益于减肥的，不过您可以试着自己在家做做，不添加其他的调味品是关键。

藜麦

藜麦是南美洲从古至今的重要主食，它含有的膳食纤维是精白米的10倍，能够有力助力减肥。藜麦中不仅含有丰富的维生素和矿物质，同时还含有人体所需的所有必需氨基酸，与其他谷类相比不但营养价值更高，而且能量含量也更低，同时饱腹感强，是减肥人群的不二选择！