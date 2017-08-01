入秋后多喝点酸奶助你增强免疫力！

核心提示：酸奶与牛奶相比，从营养价值来说各有千秋。蛋白质的含量与钙的含量比牛奶略少一些，但酸奶中增加了许多有益肠道的菌群，以及对于一部分乳糖不耐受的人群来说，酸奶中的乳糖已经发酵，喝下去也不会出现诸如腹胀、腹泻的情况。

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酸奶与牛奶相比，从营养价值来说各有千秋。蛋白质的含量与钙的含量比牛奶略少一些，但酸奶中增加了许多有益肠道的菌群，以及对于一部分乳糖不耐受的人群来说，酸奶中的乳糖已经发酵，喝下去也不会出现诸如腹胀、腹泻的情况。

芒果酸奶

食材：芒果1个，酸奶（发酵乳）一碗

做法：

1、将芒果洗净后以芒果核为中心，沿芒果核左面切一刀，右面切一刀。将整个芒果切成三片，然后将左右的两片画十字花，注意需要画得深一点但不要切断果皮，以便取果肉；

2、将果皮向上翻后翻出芒果肉，拿住芒果皮用小刀沿着皮将芒果肉切下，就能顺利取出芒果肉；

3、将300ml酸奶与刮下来的芒果肉一同放入搅拌机中打碎，倒入碗中后，再将中间一片芒果切成小粒，放入碗中即可食用，稍微冰冻一下口感更佳！

小编提示：

一、多喝酸奶激活免疫力，还能补钙

很多人都知道人体的免疫力来自淋巴细胞、白细胞等，但实际上，保持良好的肠道菌群环境是加强免疫力的重要手段，这是因为病原菌要对人体产生不良作用，首先要能成功侵入人体，而后必需要附着于人体肠道上皮细胞粘膜，并需要适当的环境才可以滋生繁殖，到一定的数量后才会对身体造成不良影响。而肠道中居住着几百亿细菌，当有益菌占多数时，害菌就没有“作怪”的空间，进而能够达到提高免疫、预防疾病的功效了。

酸奶与牛奶相比，从营养价值来说各有千秋。蛋白质的含量与钙的含量比牛奶略少一些，但酸奶中增加了许多有益肠道的菌群，以及对于一部分乳糖不耐受的人群来说，酸奶中的乳糖已经发酵，喝下去也不会出现诸如腹胀、腹泻的情况。有些人会认为酸奶中的有益菌在经过胃这个强酸缓解与小肠这个碱性环境后，已经不剩多少活着的有益菌了，但日本有研究证实即使是死掉的细菌尸体，也能对肠道的环境起到好的作用，但重要的是坚持每天喝酸奶，养成喝酸奶的好习惯就能够为自己创造一个更好的肠道环境。

二、喝酸奶与喝酸奶饮料不一样

实际上，酸奶除了能够提供有益菌，对肠道友好以外，还具有美白、预防便秘等诸多功效，但要注意的是，大家在购买酸奶的时候一定要认准“发酵乳”三个字，因为这种发酵型的酸奶才有真正的养生保健功效，而市场上一部分液体的酸酸乳饮料只属于饮料范畴，其中不含有益生菌，并含有大量的糖分，无益于身体健康。