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多吃花生可降胆固醇，但这些人不能吃

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2017-08-1939健康网
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核心提示：花生被称为“长寿果”，它还被誉为“植物肉”、“素中之荤”，其因美味而且不可忽视的药用和保健价值，一直在食物界中占据着重要的位置，然而有一些人吃花生可能会危害生命。

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　　没有人不认识花生，也没有从来没有吃过花生的吧。花生被称为“长寿果”，它还被誉为“植物肉”、“素中之荤”，其因美味而且不可忽视的药用和保健价值，一直在食物界中占据着重要的位置，然而有一些人吃花生可能会危害生命。

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　　多吃花生的4大好处

　　好处一：降胆固醇

　　花生本身不含胆固醇，虽然花生的油脂含量较多，但花生的不饱和脂肪酸与亚油酸能够帮助人体分解胆固醇并将其排出体外，从而起到预防心血管疾病与高血脂的作用，还能降低35%患冠心病的机率。

　　好处二：预防骨质疏松

　　花生的钙含量相对较多，儿童常吃能益智健脑、补钙促生长，老人多吃一点能够预防骨质疏松保护心血管。

　　好处三：保护心脏

　　花生中含有的脂肪对人的保健很有益，其中含有的的单脂肪酸和多不饱和脂肪对心脏保健有益。

　　好处四：抗癌抗衰老

　　花生米中含有白藜芦醇，是一种生物性很强的天然多酚类物质，也是肿瘤疾病的化学预防剂。它可帮助降低血小板聚集，保护心脏，还被美国人收录为“100种最热门有效的抗衰老物质”之一，有很强的对抗衰老的能力。

　　3类人不宜吃花生

　　1 消化不良患者

　　和大部分坚果类食物一样，花生质地坚硬，并富含蛋白质与油脂不易消化，食之会加重肠胃负担极易引起腹泻，不利于肠胃健康。

　　2 高脂血症患者

　　现代药理学表明花生中的脂肪含量占其40%~50%，本就血脂高的人食用会使血脂黏稠度更高有损健康，增加患高血压，冠心病、动脉硬化的风险。

　　3  过度肥胖或减肥的人

　　日常所食用的花生都基本是炒制或油炸制的，含有很高的热量在加上本身丰富的脂肪含量与不易消化的特性，过度肥胖者和想减肥的人群还是不要贪嘴的好。


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