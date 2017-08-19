黄豆炖猪蹄 美容抗衰老

核心提示：黄豆炖猪蹄怎么做？很多营养学家都建议我们每天早晨可以喝一杯豆浆，周末喝喝黄豆炖猪蹄。

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黄豆炖猪蹄怎么做？很多营养学家都建议我们每天早晨可以喝一杯豆浆，周末喝喝黄豆炖猪蹄。

黄豆炖猪蹄营养价值有哪些？

黄豆炖猪蹄

1.为保持乳房的健美，在加强胸部体育锻炼、增加胸部脂肪量的同时，除适量进食脂肪外，还应补充胶原蛋白，以促进乳房结缔组织生成，确保乳房的挺拔健美;另外，胶原蛋白还可以增加皮肤弹性、促进皮肤光洁度，这也是促使乳房健美的主要条件之一。 所以多吃猪蹄对于女性具有丰胸作用。

2.不过，从现代营养学观点来看，豆类与猪肉不宜搭配，是因为豆中植酸含量很高，60% ——80%的磷是以植酸形式存在的。它常与蛋白质和矿物质元素形成复合物，而影响二者的可利用性，降低利用效率;还有就是因为豆类与瘦肉、鱼类等荤食中的矿物质如钙、铁、锌等结合，从而干扰和降低人体对这些元素的吸收。故猪肉与黄豆不宜搭配，猪蹄炖黄豆是不合适的搭配。

3.你可以把薏米和花生跟猪蹄一起下锅，然后在出锅前放些白菜叶子(白菜叶子炖烂了更好吃，我一般把叶子炖半个小时以上)，青菜或者西兰花之类的，放山药也很好。既可以避免猪蹄带来的高热量，又能丰胸和美白，一举夺得。

4.黄豆不仅味美，而且具有很高的营养价值，有补钙、瘦身和美容三大功效。黄豆含有丰富的蛋白质，500克的黄豆中含有相当于 1500克的鸡蛋、6000克的牛奶、1000克的瘦猪肉的蛋白质。黄豆还含有“植物雌激素”——“异黄酮类”物质，能有效提高体内雌激素的水平，从而保持乳房的青春美感，延缓女性衰老。



