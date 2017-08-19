核心提示：牛奶和鸡蛋可以一起吃吗？很多人都会这样以为，早上的时候，一杯牛奶，一个鸡蛋，能够很好的补充身体养分。

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牛奶和鸡蛋可以一起吃吗？很多人都会这样以为，早上的时候，一杯牛奶，一个鸡蛋，能够很好的补充身体养分。

通过以下就可以知道，在平时的时候，这两样食物可不可以在一起吃，对身体的健康有没有帮助。

鸡蛋搭配牛奶，本来是很多人喜爱的早餐，其实它们并不适合同食。牛奶中含乳糖，乳糖是半乳糖与葡萄糖的二聚体，其中半乳糖就是其营养所在。鸡蛋含有很多蛋白质，分解为氨基酸，氨基酸的吸收耗能(小肠壁上的主动运输)。此时，血液中可利用的葡萄糖较少，半乳糖就会被氧化供能。鸡蛋里的某种蛋白会和牛奶里的某中营养成分相互反应，使营养价值下降，所以不宜同食。

牛奶和鸡蛋可以一起吃吗？

同时，不能用牛奶冲鸡蛋。有人喜欢用煮沸后的牛奶冲打生鸡蛋吃，认为可以补上加补，其实由于牛奶的温度不够高，鸡蛋并没有完全熟透，因此，这种吃法是不卫生的。生鸡蛋可能带有致病的沙门氏菌，这种细菌的杀灭需要一定的温度，仅仅靠牛奶的温度，细菌是不能全部杀灭的，食后会引起胃肠炎。生的鸡蛋中含有抗生物素蛋白，它会防碍生物素在肠道内的吸收;抗胰蛋白酶因子还可抑制胰蛋白酶的活动。

生鸡蛋的蛋白质不易吸收。因此，不用牛奶冲鸡蛋，鸡蛋只有在熟透后吃，才能达到即保证营养又符合卫生要求。

牛奶和鸡蛋可以一起吃吗？以上有着详细的介绍，那我们在吃的时候，也是要注意方式方法，对我们很多人在选择的时候，都不知道，什么样的吃法最佳，牛奶和鸡蛋可以分开选择，而且在食用上，也都是可以和不同食品搭配一起进食。



