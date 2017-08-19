39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 饮食 > 营养指南 > 营养搭配 > 正文
综合
问医生

牛奶和鸡蛋可以一起吃吗？

饮食热文排行榜
2017-08-19太平洋时尚网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：牛奶和鸡蛋可以一起吃吗？很多人都会这样以为，早上的时候，一杯牛奶，一个鸡蛋，能够很好的补充身体养分。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　牛奶鸡蛋可以一起吃吗？很多人都会这样以为，早上的时候，一杯牛奶，一个鸡蛋，能够很好的补充身体养分。

　　通过以下就可以知道，在平时的时候，这两样食物可不可以在一起吃，对身体的健康有没有帮助。

　　鸡蛋搭配牛奶，本来是很多人喜爱的早餐，其实它们并不适合同食。牛奶中含乳糖，乳糖是半乳糖与葡萄糖的二聚体，其中半乳糖就是其营养所在。鸡蛋含有很多蛋白质，分解为氨基酸，氨基酸的吸收耗能(小肠壁上的主动运输)。此时，血液中可利用的葡萄糖较少，半乳糖就会被氧化供能。鸡蛋里的某种蛋白会和牛奶里的某中营养成分相互反应，使营养价值下降，所以不宜同食。

　　牛奶和鸡蛋可以一起吃吗？

　　同时，不能用牛奶冲鸡蛋。有人喜欢用煮沸后的牛奶冲打生鸡蛋吃，认为可以补上加补，其实由于牛奶的温度不够高，鸡蛋并没有完全熟透，因此，这种吃法是不卫生的。生鸡蛋可能带有致病的沙门氏菌，这种细菌的杀灭需要一定的温度，仅仅靠牛奶的温度，细菌是不能全部杀灭的，食后会引起胃肠炎。生的鸡蛋中含有抗生物素蛋白，它会防碍生物素在肠道内的吸收;抗胰蛋白酶因子还可抑制胰蛋白酶的活动。

　　生鸡蛋的蛋白质不易吸收。因此，不用牛奶冲鸡蛋，鸡蛋只有在熟透后吃，才能达到即保证营养又符合卫生要求。

　　牛奶和鸡蛋可以一起吃吗？以上有着详细的介绍，那我们在吃的时候，也是要注意方式方法，对我们很多人在选择的时候，都不知道，什么样的吃法最佳，牛奶和鸡蛋可以分开选择，而且在食用上，也都是可以和不同食品搭配一起进食。


以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

↑点击去参与测试 拜拜粗腰肥大腿↑

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

牛奶 鸡蛋 牛奶和鸡蛋可以一起吃吗 蛋白质

我来评论

已有0人评论  查看评论

饮食热讯

食话实说 料食如神 图说烩聚 烹饪技巧

维生素B1防抑郁维生素B1防抑郁
维生素B1防抑郁维生素B1防抑郁
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
减肥 保健 育儿 美容 问答 一周健康热点 饮食热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈