百香果怎么吃才最好吃？

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核心提示：百香果是一种香味浓郁的水果，其中富含165中化合物，所以构成了其特殊的香味。百香果富含人体所需的氨基酸、多种维生素、类胡萝卜素、超氧化物岐化酶（SOD）、硒以及各种微量元素，更被称为水果中的VC之王。那么，百香果该怎么吃呢？正确的吃法是什么？