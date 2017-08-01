百香果怎么吃才最好吃？

核心提示：百香果是一种香味浓郁的水果，其中富含165中化合物，所以构成了其特殊的香味。百香果富含人体所需的氨基酸、多种维生素、类胡萝卜素、超氧化物岐化酶（SOD）、硒以及各种微量元素，更被称为水果中的VC之王。那么，百香果该怎么吃呢？正确的吃法是什么？
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百香果是一种香味浓郁的水果，其中富含165中化合物，所以构成了其特殊的香味。百香果富含人体所需的氨基酸、多种维生素、类胡萝卜素、超氧化物岐化酶(SOD)、硒以及各种微量元素，更被称为水果中的VC之王。那么，百香果该怎么吃呢？正确的吃法是什么？
一、直接食用
将百香果剖开，用调羹挖出瓤包直接食用(籽可食用，富含高级蛋白，高级脂肪)。
二、制成果汁
做法1：取一个 百香果，切开，用勺子将果肉舀入杯中，加200ml水，加少许白糖调整甜度，搅拌即可得一杯色、香、味俱佳的营养果汁。如果用榨汁机搅拌几秒，效果更好。 夏天用冰水，冬天用温开水，加上几滴蜂蜜，风味更佳。
做法2：刮出果肉和籽，放入杯中，加入可乐雪碧，有点冰块就更好。
三、搭配面包
刮出的果肉和籽混着蜂蜜抹涂在蛋糕和面包上，酸酸甜甜比一般果酱要好吃得多。
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