丝瓜炒鸡蛋怎么做？

饮食热文排行榜 分享到微信朋友圈 “扫一扫”分享

核心提示：丝瓜的营养价值很高，含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、瓜氨酸以及核黄素等B族维生素、维生素C，还含有人参中所含的成分皂甙。