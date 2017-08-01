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丝瓜炒鸡蛋怎么做？

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2017-08-1939健康网
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核心提示：丝瓜的营养价值很高，含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、瓜氨酸以及核黄素等B族维生素、维生素C，还含有人参中所含的成分皂甙。

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　　丝瓜的营养价值很高，含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、瓜氨酸以及核黄素等B族维生素、维生素C，还含有人参中所含的成分皂甙。

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　　材料原料：丝瓜，鸡蛋

　　调料：油，盐，料酒，葱花

　　做法

　　1、将鸡蛋2-3颗，加入小量食盐、料酒，搅拌均匀备用。

　　2、将丝瓜去皮切片或切丁备用。

　　3、猛火将炒锅加热入油，待油温升高，倒入鸡蛋炒熟，盛碗备用。

　　4、猛火将炒锅加热入油，待油温升高，倒入丝瓜炒熟，加入已熟鸡蛋同炒后按个人口味加入盐、葱花翻炒一小会儿即可起锅食用。

　　


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