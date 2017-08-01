不吃早餐有什么危害？不吃早餐对健康有哪些影响？

核心提示：现在的人越来越多都是不吃早餐的，生活节奏快、学习压力大，养成了一种晚睡晚起的作息习惯，晚起之后就连早餐都省了。但是你知道吗不吃早餐的危害是很大的，那不吃早餐有哪些危害呢？

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

现在的人越来越多都是不吃早餐的，生活节奏快、学习压力大，养成了一种晚睡晚起的作息习惯，晚起之后就连早餐都省了。但是你知道吗不吃早餐的危害是很大的，那不吃早餐有哪些危害呢？

不吃早餐的危害

1. 营养摄入不足

经过一夜的休息，肠胃空空。不吃早餐，能量和营养素摄入不足，容易导致蛋白质、钙、铁、锌、维生素A等营养素不足，出现缺铁性贫血、营养不良等症状。

2. 增加肥胖风险

调查显示，每周偶尔吃1次早餐的青少年肥胖的几率为18.6%，每周吃2-4次早餐的青少年肥胖几率为13.5%，而每周至少吃5次早餐的青少年肥胖率为11.8%，尤其是不吃早餐或每周只吃1次早餐的男孩，其肥胖率高达24.3%。不吃早餐，到吃午餐时饥不择食，不知不觉吃下去过多的食物，引起能量摄入过多，从而在体内转化为脂肪。

3. 影响学习和工作效率

国内外的研究证实，不吃早餐和早餐质量不好的学生，上午第1、2节课就会出现精力不集中、疲劳、思考问题不积极等情况，第3、4节课时以上现象更加明显，不吃早餐或早餐吃得不好的同学中有1/3的人文化课不及格；早餐吃得好的学生，则精力充沛，思考积极，文化课不及格的比例明显比不吃早餐和早餐吃得不好的人低。

大脑能够利用的唯一能源是血中的葡萄糖，不吃早餐或早餐吃得不好的学生血糖水平相对较低，不能及时为大脑的正常工作提供充足的能源物质，从而影响学习成绩。另外，由于不吃早餐或早餐吃得不足，机体因为能量和某些营养素不足，产生应激反应而导致大脑的兴奋性降低，出现心慌、乏力、注意力不集中，使工作和学习效率大大降低，从而影响学习成绩。

每天吃早餐是健康的生活方式

1. 与家人一起进餐

家长的言传身教对孩子饮食习惯的形成起着重要的作用。调查发现，孩子吃早餐的频率与家长每周吃早餐的次数密切相关，家长吃早餐的频率越高，其孩子吃早餐的频率也越高。在为孩子准备早餐的同时，父母也应该和孩子一起享用早餐，来营造一种健康欢乐的家庭氛围。

2. 早餐需有四类食物

早餐提供的能量应占全天总能量的25-30%，原则是“营养全面、均衡”。要有谷类食物、动物性食物、奶类或奶制品，还要有蔬菜水果。一份营养质量好的早餐应该包括以上4类食物，各类食物的量可因人而宜，一般来说动物性食物可以少一点。