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榴莲味道虽独特 但营养价值很高哦！

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2017-08-1239健康网
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核心提示：榴莲的味道一直以来都是受到争议的，有些人认为榴莲的味道是很香的，则有些人认为榴莲的味道很难闻。榴莲的营养价值是很高的，虽然味道独特，但是对于女性来说是很营养佳品。

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　　榴莲的味道一直以来都是受到争议的，有些人认为榴莲的味道是很香的，则有些人认为榴莲的味道很难闻。榴莲的营养价值是很高的，虽然味道独特，但是对于女性来说是很营养佳品。

　　榴莲是公认的“水果之王”，果肉中含有大量淀粉、糖、脂肪、碳水化合物和蛋白质，还含有维生素B1、B2、C等多种维生素以及钙、铁、镁、锌等矿物质，是一种营养密度高且均衡的热带水果

　　成熟的榴莲，会散发出一种类似硫化物的气味，甜而奇臭，令人望而却步。然而，根据现代科学研究和营养学研究发现，榴莲还具有药用价值，经常食用可以健脾益气、补肾壮阳，属滋补水果。在泰国常用来当作病人和产后妇女的补品。榴莲能改善腹部寒凉、促进体温上升，是寒性体质者的理想补品。此外，榴莲性热，具有活血驱寒、缓解痛经的功效，特别适合受痛经困扰的女性食用。

　　榴莲虽然好处多多，一次却不能吃太多，否则容易导致身体燥热，还会因肠胃无法完全吸收而引起“上火”。在吃榴莲的同时，不妨喝些淡盐水，或吃些水分较多的水果来平衡，比如梨、西瓜等，可以很好地消除燥热。榴莲的最好搭档是被称为“水果皇后”的山竹，它能够降伏“水果之王”的火气，保护身体不受损害。此外，肥胖者、糖尿病高血压患者不宜多食，肾病心脏病患者也应少吃。

　　挑选榴莲时多请教小贩，有经验者会轻敲外壳听声音来辨别成熟度，七八成熟为佳。另外，闻也是种办法，一般香味越浓越好。但是如果闻到酒精味，很可能已经变质了。

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