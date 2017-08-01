39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 饮食 > 营养指南 > 食物营养 > 正文
综合
问医生

土豆吃太多真的会变胖？人们对土豆都存在哪些误区？

饮食热文排行榜
2017-08-1239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：土豆向来是被认为一种容易令人肥胖的食物。网上流传着土豆不是蔬菜含有大量碳水化合物，卡路里是非常高的。这传言是真的吗？下面跟着小编一起来看看吧！

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　土豆向来是被认为一种容易令人肥胖的食物。网上流传着土豆不是蔬菜含有大量碳水化合物，卡路里是非常高的。这传言是真的吗？下面跟着小编一起来看看吧！

马铃薯 土豆 土豆片_8838285_xxl

　　人们对土豆都有哪些误区呢？

　　误区1 吃土豆导致血糖升高

　　事实：只要选择正确的烹饪方式，不会导致吃完土豆血糖升高。说起血糖，不得不谈谈食物的血糖生成指数。与高血糖生成指数的食物相比，其实土豆的血糖生成指数只能算中等，例如煮土豆的血糖生成指数为56。吃土豆导致血糖升高的传言是因为油炸土豆指数达到60.3、微波炉烤土豆为82。

　　误区2 土豆的卡路里非常高

　　事实：土豆的卡路里不高。一个土豆（毛重260克）约有278卡路里和63克，即24％的碳水化合物。但是，你要明白，260克是一个非常大的土豆，而不是常规的中小型的土豆。土豆热量高导致肥胖的传言，主要是因为加了黄油或者采用煎炸的方式。比如经水煮后的土豆含80千卡的热量，而一小杯土豆泥加入一小块黄油后热量瞬间达到93 千卡。

　　误区3 土豆不是一种蔬菜

　　事实：土豆是根茎类蔬菜。尽管土豆看起来不像一般的蔬菜，但从本质上来说，它确实属于蔬菜。与土豆一样，芋头、山药、莲藕等都属于根茎类蔬菜。在食物指南金字塔中，可以看到土豆的身影。

　　误区4 奶油土豆泥营养又美味

　　事实：想要减肥的女性朋友们，不要再迷恋奶油土豆泥了。事实上，在了解亚洲美食的时候，你会发现咖喱土豆的排名非常靠前，得到大多数人的喜爱。咖喱土豆的搭配不仅能起到营养互补的作用，还是热量低的美味佳肴。

　　误区5 每人一个月吃一次土豆就足够了

　　事实：即使一天吃一个土豆也没什么问题。在某些国家或地区，土豆是作为主食存在的。土豆究竟应该吃多少，实际上取决于个人整体的饮食结构、所需的营养物质和活动水平，在确定任何一种食物的摄入量时都应该考虑这些因素。

　　误区6 土豆含有简单碳水化合物

　　事实：土豆含有复合碳水化合物，能提供身体所需的能量。一个中等大小的土豆，维生素C含量占到人体每日所需的近一半，可以与番茄媲美。维生素C可预防运动性贫血并发挥抗氧化和清除自由基的功效，还可起到高效抗疲劳、提高机体免疫力的作用。此外，土豆含有高达620毫克的钾，这相当于人体每日建议摄取量的18%，钾能维持神经和肌肉的正常功能，并保持运动机能的稳定性。这也是有些运动员在进行登山、跑步等运动之后，选择吃一个土豆的原因。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

土豆 土豆的营养 土豆吃太多会变胖吗 土豆泥

我来评论

已有0人评论  查看评论

饮食热讯

食话实说 料食如神 图说烩聚 烹饪技巧

维生素B1防抑郁维生素B1防抑郁
维生素B1防抑郁维生素B1防抑郁
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
减肥 保健 育儿 美容 问答 一周健康热点 饮食热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈