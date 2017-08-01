土豆吃太多真的会变胖？人们对土豆都存在哪些误区？

核心提示：土豆向来是被认为一种容易令人肥胖的食物。网上流传着土豆不是蔬菜含有大量碳水化合物，卡路里是非常高的。这传言是真的吗？下面跟着小编一起来看看吧！

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土豆向来是被认为一种容易令人肥胖的食物。网上流传着土豆不是蔬菜含有大量碳水化合物，卡路里是非常高的。这传言是真的吗？下面跟着小编一起来看看吧！

人们对土豆都有哪些误区呢？

误区1 吃土豆导致血糖升高

事实：只要选择正确的烹饪方式，不会导致吃完土豆血糖升高。说起血糖，不得不谈谈食物的血糖生成指数。与高血糖生成指数的食物相比，其实土豆的血糖生成指数只能算中等，例如煮土豆的血糖生成指数为56。吃土豆导致血糖升高的传言是因为油炸土豆指数达到60.3、微波炉烤土豆为82。

误区2 土豆的卡路里非常高

事实：土豆的卡路里不高。一个土豆（毛重260克）约有278卡路里和63克，即24％的碳水化合物。但是，你要明白，260克是一个非常大的土豆，而不是常规的中小型的土豆。土豆热量高导致肥胖的传言，主要是因为加了黄油或者采用煎炸的方式。比如经水煮后的土豆含80千卡的热量，而一小杯土豆泥加入一小块黄油后热量瞬间达到93 千卡。

误区3 土豆不是一种蔬菜

事实：土豆是根茎类蔬菜。尽管土豆看起来不像一般的蔬菜，但从本质上来说，它确实属于蔬菜。与土豆一样，芋头、山药、莲藕等都属于根茎类蔬菜。在食物指南金字塔中，可以看到土豆的身影。

误区4 奶油土豆泥营养又美味

事实：想要减肥的女性朋友们，不要再迷恋奶油土豆泥了。事实上，在了解亚洲美食的时候，你会发现咖喱土豆的排名非常靠前，得到大多数人的喜爱。咖喱土豆的搭配不仅能起到营养互补的作用，还是热量低的美味佳肴。

误区5 每人一个月吃一次土豆就足够了

事实：即使一天吃一个土豆也没什么问题。在某些国家或地区，土豆是作为主食存在的。土豆究竟应该吃多少，实际上取决于个人整体的饮食结构、所需的营养物质和活动水平，在确定任何一种食物的摄入量时都应该考虑这些因素。

误区6 土豆含有简单碳水化合物

事实：土豆含有复合碳水化合物，能提供身体所需的能量。一个中等大小的土豆，维生素C含量占到人体每日所需的近一半，可以与番茄媲美。维生素C可预防运动性贫血并发挥抗氧化和清除自由基的功效，还可起到高效抗疲劳、提高机体免疫力的作用。此外，土豆含有高达620毫克的钾，这相当于人体每日建议摄取量的18%，钾能维持神经和肌肉的正常功能，并保持运动机能的稳定性。这也是有些运动员在进行登山、跑步等运动之后，选择吃一个土豆的原因。