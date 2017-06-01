这些烹饪技巧让你的食物更加美味可口！

核心提示：在烹饪技巧上有时候只要加点小小调味料或者小小的食材，你的味蕾很快就被欺骗了，下面跟着小编一起来看看某些能够帮助你提味，让食物更加可口的食材吧！

在烹饪技巧上有时候只要加点小小调味料或者小小的食材，你的味蕾很快就被欺骗了，下面跟着小编一起来看看某些能够帮助你提味，让食物更加可口的食材吧！

洋蓟

洋蓟又称为朝鲜蓟，一般厨师长在上甜点或者其他甜点之前，都会提前提供给食客一些洋蓟，因为在吃了洋蓟之后，不管吃什么食物都会让人产生甘甜的感觉，如果之后拿出的是甜点或者蔬菜，则口感吃起来会更甜，让食客感受更加愉悦。实际上，能够产生这种效果的食材远远不止洋蓟一种，每种的食材都能够欺骗人的味蕾，让人产生更加愉悦的感受。

洋蓟在这些食材中，其实仅仅只有一点点效果，吃了洋蓟以后，并不会让人觉得下一道菜特别甜，但神奇的是，吃了洋蓟过后，下一道菜的味道会让人感觉更加鲜活、更加清香甜美，能留下很深刻的印象。

洋蓟并非一种苦味菜，它含有一种被成为朝鲜蓟酸的酸性物质，这种物质能够有效阻碍甜味。先吃加了朝鲜蓟的食物后，再吃下一道不含朝鲜蓟的食物，相比前一道菜人们就会产生一种对比的感觉，明显感受到后面一道菜会比前面的菜更香甜。

食盐

食盐是家家户户都会使用的调味料，大家都知道食盐是咸味物质，但只要巧妙利用食盐，不但能够减轻苦味物质，同时也能让人感觉吃的东西更加甜美。

与洋蓟的机制不同，洋蓟是阻断甜味后再让人重新对比甜味，进而让人产生更甜的错觉；而食盐则是利用与甜味的对立味来从反面促进甜味的发挥，让人充分感受到甜味。比如在尚未完全成熟的、略带苦味的水果里加一点点盐，就能让人觉得更甜；比如在咖啡中加一点点盐，苦味就能相应减少，显得更甜一些；比如在汽水中加一点点盐，就会让人觉得汽水变得更清甜爽口……因为甜味比苦味更加容易让人捕捉到，所以，在这些食物中加一点点盐，就能更大程度地让人享受食物中的甘甜了。