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绿香蕉虽能减肥 但食用过多小心便秘哦！

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2017-06-1039健康网
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核心提示：绿色香蕉含有丰富抗性淀粉，吃了绿香蕉之后更加能够帮助减肥，绿香蕉不容易引起血糖值的波动，而且具有更强的饱腹感。所以在这点上深受减肥者的喜爱，但是绿香蕉有利也有弊，吃过多的话会引起便秘的哦！

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　　绿色香蕉含有丰富抗性淀粉，吃了绿香蕉之后更加能够帮助减肥，绿香蕉不容易引起血糖值的波动，而且具有更强的饱腹感。所以在这点上深受减肥者的喜爱，但是绿香蕉有利也有弊，吃过多的话会引起便秘的哦！

　　绿色香蕉富含抗性淀粉有助减肥

　　据英国《每日邮报》7月14日报道，英国利物浦约翰摩尔大学生物化学教授罗德尼·比尔顿经过15年的研究发现，绿点儿的香蕉更扛饿。该项研究结果称，与全谷食物和多种蔬菜一样，绿色香蕉含丰富的抗性淀粉。抗性淀粉是碳水化合物，但不同于其他碳水化合物。由于不同化学结构，抗性淀粉不会引起血糖升高，也不会导致饭后嗜糖的饥饿感。也就是说，进食了绿色的香蕉不但能够获得同样多的能量，人也更不容易感到饥饿，间接地影响了人的食物摄入量，控制了总能量的摄取，因此有利于减肥。

　　抗性淀粉又称抗酶解淀粉及难消化淀粉，在小肠中不能被酶解，但在人的肠胃道结肠中可以与挥发性脂肪酸起发酵反应。抗性淀粉存在于某些天然食品中，如马铃薯、香蕉、大米等都含有抗性淀粉，这种淀粉较其他淀粉难降解，在体内消化缓慢，吸收和进入血液都较缓慢。其性质类似溶解性纤维，具有一定的瘦身效果，近年来开始受到爱美人士的青睐。

　　绿色香蕉未成熟，当心鞣质致便秘

　　香蕉中富含鞣质，它又称单宁或者鞣酸，是存在于植物体内的一类结构比较复杂的多元酚类化合物，它具有收敛性，内服可用于治疗胃肠道出血，溃疡和腹泻等症状，外用也具有收敛伤口、止血的效果，同样，它在人的肠道中也会发挥这种收敛作用，很容易导致大便干结，形成便秘。

　　香蕉在青涩、未成熟的状态下鞣质含量最高，随着香蕉的成熟而逐渐减少，在黄色甚至褐色皮的香蕉中鞣质的含量最少，但也不会降低到没有。通过吃绿色香蕉虽然能够有助减肥，但如果经常吃或许有便秘危险，减肥一族应当慎重。

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