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皮皮虾被注胶增重？想多啦那是虾黄和虾膏

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2017-06-10健康时报
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核心提示：每年4月，便是享受皮皮虾盛宴的最好时节，然而网上热传一段视频显示，皮皮虾遭人为注胶增重？皮皮虾“喊冤”：那是我的虾黄和虾膏。

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　　每年4月，便是享受皮皮虾盛宴的最好时节。

　　最近网最近网上却在疯传一则视上却在疯传一则视频：一名女子剥开桌上一盘煮熟的皮皮虾，掏出或白或黄的胶状体。该女子称，这是早上在市场买来的皮皮虾，虾肉里都被黑心商贩注入胶水增重，“每个里面都有，这皮皮虾可千万别去吃了。”

　　皮皮虾被注胶，真相如何？

　　成都农科院水产所综合科科长魏文燕辟谣，“我看过那个网传视频。”魏文燕说，视频里剥出的胶状物，并非是“人为注胶”，“那其实是皮皮虾的生殖腺，也称虾黄、虾膏。”大部分水产、海产，不管是人工养殖还是自然生长，都不会采取人工注水、注胶的，一旦注入很快就会死亡，水产、海产卖的是鲜活感，不管是养殖户还是商贩，又怎会做亏本的事？每年4月左右是皮皮虾的生殖季。”魏文燕说，发育未彻底成熟前，虾体内会出现这种胶状物，母虾的最终会长成一粒粒的卵，集中在胸至尾的位置，呈黄或红色，公虾的话则是呈白色，“所以吃货们完全不必担忧。

　　注胶虾，到底有没有？还真有，是这种虾。

　　看上去很饱满的冰冻虾，竟然是被注射了不明胶状物的“注胶虾”！广东省食品药品监督管理局办公室主任郭宇华表示，从检测分析报告结论看，送检的虾体内所含的异常胶体物质，并非虾自身生长而成，鉴定为“琼脂”成分，可推断为人为添加。而通过光谱分析检查，这些胶状物应属于海藻明胶。

　　据悉，海藻明胶为食用明胶，原料为煮过的动物骨头、皮肤和筋腱，多数用于制作果冻和其他甜品。工作人员初步分析，商家此举的主要目的，是为了粘合虾头和虾身，令虾的卖相更美观。

　　冰冻“注胶虾”的消息，引起吃货们的担心，商家是否也会给活虾注胶？对此，广东水产行业专家卓壮生解释，新鲜活虾不可能注胶。他说，商家没必要对活虾注胶，因为对新鲜活虾注胶会导致虾立即死亡。活虾价格远高于冷冻虾，商家“得不偿失”。商家此做法主要是增加了虾的重量，据他所知，一只虾经过注胶处理后，重量可增加20%到30%。另外，注胶会令虾身更丰满、保持新鲜的手感，甚至可以掩盖虾肉腐败变质的缺点，也还能防止运输途中虾头与身体脱落。

　　如何选购冰冻虾？“冰冻虾切勿以个大论好。”卓壮生称，首先看外形，新鲜的冰冻虾往往头尾与身体紧密相连，虾身有一定的弯曲度。同时，新鲜冰冻虾皮壳发亮，河虾呈青绿色，海虾呈青白色(雌虾)或蛋黄色(雄虾)，而不新鲜的冰冻虾，通常皮壳发暗，虾略成红色或灰紫色。还可以用手摸肉质，新鲜的冰冻虾肉质坚实细嫩，有弹性，无异味。

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