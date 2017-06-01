喝酒时别吃这些食物！伤肝又伤胃

核心提示：喝酒时很多人都喜欢吃一些下酒菜，但是有些食物是不适合与酒一同食用的，你知道有哪些食物不适合在喝酒时吃吗？
温馨提示：
喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 喝水 了解详情。
喝酒时很多人都喜欢吃一些下酒菜，不仅能改善口感，对保护胃黏膜减少酒精损伤也有一定作用。但是有些食物不适合在喝酒时一同食用，喝酒时吃这些食物的话很容易对健康造成不良影响。那么不适合喝酒时吃的食物有哪些呢？
喝酒时别吃这些食物
1、胡萝卜
胡萝卜具有很高的保健作用和医疗价值，但美国食品专家却告诫人们：“胡萝卜下酒”的吃法是不利健康的。因为胡萝卜中丰富的胡萝卜素和酒精一同进入人体，就会在肝脏中产生毒素，引起肝病。
所在，人们要改变“胡萝卜下酒”的传统吃法，胡萝卜不宜做下酒菜，饮酒时也不要服用胡萝卜素营养剂，特别是在饮用胡萝卜汁后不要马上饮酒，以免危害健康。
2、凉粉
因其在加工过程中要加入适量白矾，而白矾具有减缓肠胃蠕动的作用，用凉粉佐酒则会延长酒精在胃肠中的停留时间，因而增加人体对酒精的吸收，同时也增加了酒精对胃肠的刺激，减缓了血流速度，延长了酒精在血液中的停留时间，促使人醉酒，危害健康。
3、熏腊食品
因其含有较多的亚硝胺和色素，与酒精产生反应，不仅伤肝，而且损害口腔、食道与肠胃粘膜，还会诱发癌症。
4、烧烤
很多人喜欢和亲朋好友到大排档聚会，边喝酒边吃烤串，其乐融融。然而，在饮酒时用烧烤食品做下酒菜，这种吃法对健康不利。
在烧烤过程中，不仅食物中蛋白质的利用率降低了，同时还会产生致癌物质苯并芘。而且，肉类中的核酸经过加热分解产生的基因突变物质，也可能导致癌症的发生。当饮酒过多而使血铅含量增高时，烧烤食物中的上述物质与其结合，容易诱发消化道肿瘤。烧烤食品致癌性大小与食入量有关，建议每周不超过2次，每次不多于100克。
17家药店在线销售购买
山东健康药业有限公司
【适应症】1.治疗女性复发转移乳腺癌；2.用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗，预防复发。[详情]
近来，一种名叫黑枸杞的东西掀起了一股热潮，据说其营养价值丰富，不仅提高免疫力，基所含的花青素还能抗癌...详情...
据说，在南宋时期，有个制作油条的人特别痛恨秦侩夫妇，便用两块面捏了俩小人儿贴在一起做出了油炸烩，透着那么解气...详情...
提起泡菜，很多人自然而然想起韩剧中风靡起来的神级食材，据了解，韩国妇女几乎都有一手做泡菜的绝活，经济好的家庭不仅用大白菜加工泡菜...详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
夏天是一个热辣的季节，穿上背心、短裤、比基尼，完…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]