喝酒时别吃这些食物！伤肝又伤胃

核心提示：喝酒时很多人都喜欢吃一些下酒菜，但是有些食物是不适合与酒一同食用的，你知道有哪些食物不适合在喝酒时吃吗？

喝酒时很多人都喜欢吃一些下酒菜，不仅能改善口感，对保护胃黏膜减少酒精损伤也有一定作用。但是有些食物不适合在喝酒时一同食用，喝酒时吃这些食物的话很容易对健康造成不良影响。那么不适合喝酒时吃的食物有哪些呢？

喝酒时别吃这些食物

1、胡萝卜

胡萝卜具有很高的保健作用和医疗价值，但美国食品专家却告诫人们：“胡萝卜下酒”的吃法是不利健康的。因为胡萝卜中丰富的胡萝卜素和酒精一同进入人体，就会在肝脏中产生毒素，引起肝病。

所在，人们要改变“胡萝卜下酒”的传统吃法，胡萝卜不宜做下酒菜，饮酒时也不要服用胡萝卜素营养剂，特别是在饮用胡萝卜汁后不要马上饮酒，以免危害健康。

2、凉粉

因其在加工过程中要加入适量白矾，而白矾具有减缓肠胃蠕动的作用，用凉粉佐酒则会延长酒精在胃肠中的停留时间，因而增加人体对酒精的吸收，同时也增加了酒精对胃肠的刺激，减缓了血流速度，延长了酒精在血液中的停留时间，促使人醉酒，危害健康。

3、熏腊食品

因其含有较多的亚硝胺和色素，与酒精产生反应，不仅伤肝，而且损害口腔、食道与肠胃粘膜，还会诱发癌症。

4、烧烤

很多人喜欢和亲朋好友到大排档聚会，边喝酒边吃烤串，其乐融融。然而，在饮酒时用烧烤食品做下酒菜，这种吃法对健康不利。

在烧烤过程中，不仅食物中蛋白质的利用率降低了，同时还会产生致癌物质苯并芘。而且，肉类中的核酸经过加热分解产生的基因突变物质，也可能导致癌症的发生。当饮酒过多而使血铅含量增高时，烧烤食物中的上述物质与其结合，容易诱发消化道肿瘤。烧烤食品致癌性大小与食入量有关，建议每周不超过2次，每次不多于100克。