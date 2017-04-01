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女人吃点紫薯能减肥抗衰老

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2017-04-0839健康网
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核心提示：紫薯含有的丰富淀粉、膳食纤维、胡萝卜素、维生素A、维生素B、维生素E等各种营养素，女性日常吃点紫薯能减肥抗衰老。

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　　紫薯含天然抗氧化剂，是抗衰老神器

　　紫薯又称黑薯，是一种薯肉呈现紫色乃至深紫色的薯类产品，它除了具有普通红薯的营养成分之外，还富含硒元素和花青素。中医对于紫薯的性味并无描述，营养学中认为，紫薯中含有红薯所含有的丰富淀粉、膳食纤维、胡萝卜素、维生素A、维生素B、维生素E以及其他微量元素，还含有红薯所没有的花青素。

　　紫薯中含有丰富的膳食纤维，膳食纤维是一种特殊的碳水化合物，它基本不会参与人体代谢，也不会被人体吸收，仅仅穿肠而过。但是在穿肠而过的过程中，它可以刺激肠道，增强肠道蠕动，软化粪便，以达到促进排便、预防便秘的效果。

　　而且紫薯中含有的花青素是然强效自由基清除剂，是天然的抗氧化剂，能够起到抗氧化、防止老化的作用。

　　紫薯汗膳食纤维，吃对了能减肥

　　红薯也好，紫薯也好，其实含有的热量并不高，且其中脂肪含量低，是很好的低热量食品。另外，由于紫薯富含膳食纤维，在同等质量的情况下，比白米饭更容易让人产生饱腹感，增长人体对于饥饿的耐受力，这样人吃进的食物比较少，也对减肥有一定的帮助。

　　但这并不代表，怎么吃紫薯都能减肥，如果经常用紫薯、红薯来油炸，不但对减肥没有效果，甚至可能增肥。因为在油炸的过程中，紫薯会带有大量的脂肪。碳水化合物进入人体以后，想要变成脂肪过程其实比较复杂，但是食物中的脂肪进入人体就很容易被人体吸收并囤积。所以，想要通过吃紫薯来减肥，最好的方式是水煮或水蒸，不要油炸，也不要用沙拉、奶油等含有脂肪的食物拌食就是最好啦！

　　紫薯食谱推荐1：紫薯南瓜小米

　　首先将南瓜切成厚片，紫薯切成小块；锅中倒入小半锅清水，将南瓜片隔水蒸二十分钟，锅中再倒入适量清水，将紫薯隔水蒸二十分钟；准备一个碗，将南瓜压成泥，将紫薯倒入保鲜袋中，封口，压成泥；准备好紫薯泥，加入两勺糯米粉，倒入少量清水，拌匀，团成丸子；锅中倒入小半锅清水，下入洗净的小米，大火烧开，转小火，煮五分钟，去除浮沫，再下入南瓜泥，拌匀，煮十五分钟，最后下入紫薯丸子，加入两勺冰糖调味，煮五分钟，即可出锅。

　　紫薯食谱推荐2：紫薯山药

　　将紫薯和山药带皮洗净，紫薯一分为二、山药切成段儿，放入蒸锅，大火10分钟转小火30分钟至紫薯、山药熟；将蒸好的紫薯和山药去皮；紫薯中加入10g糖和10ml橄榄油，用搅拌机打成泥；山药中加入20g糖和10ml橄榄油，用搅拌机打成泥；将月饼模装好花片，先用勺子挖适量的紫薯泥并按实；再填充山药泥，按实；最后再加适量紫薯泥填满模具，压出花型即可。

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