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吃木瓜真的能丰胸吗？有科学依据吗？

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2017-04-0839健康网
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核心提示：吃木瓜能丰胸的说法称，木瓜中含有木瓜酶，木瓜酶可刺激乳腺生长，因此可起到丰胸作用。所谓木瓜酶，全称木瓜蛋白酶，又称“木瓜酵素”。

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　　吃木瓜能丰胸的说法称，木瓜中含有木瓜酶，木瓜酶可刺激乳腺生长，因此可起到丰胸作用。所谓木瓜酶，全称木瓜蛋白酶，又称“木瓜酵素”。

　　如果说到女性最关心的身体部位，那一定是非脸和胸莫属了。对于不少“飞机场”女性来说，丰胸是一个永恒的事业，而在丰胸的诸多手段中，“吃木瓜”显得无比可口、简单而又效果出众，引来大批女性前赴后继以身试瓜。吃木瓜真的能丰胸？这种说法到底有没有科学证据？吃木瓜又有什么好处呢？

　　“吃木瓜丰胸”实为杜撰的神话

　　吃木瓜能丰胸的说法称，木瓜中含有木瓜酶，木瓜酶可刺激乳腺生长，因此可起到丰胸作用。所谓木瓜酶，全称木瓜蛋白酶，又称“木瓜酵素”。一般情况下，市场上贩卖用于食用的木瓜多为番木瓜，番木瓜在未完全成熟时，果实中含有木瓜蛋白酶、木瓜凝乳蛋白酶A、木瓜凝乳蛋白酶B、木瓜肽酶B等多种蛋白水解酶，对动植物蛋白、多肽、酯、酰胺等有较强的水解能力，因此，木瓜酶也常被提取用于嫩肉粉、减肥茶、化妆品等食品、药品、工业用品中。

　　但到目前为止，并没有任何科学研究证据证明木瓜蛋白酶可刺激乳腺生长，唯一能刺激乳腺生长的只有雌激素，木瓜蛋白酶可分解蛋白质，同时自己也是一种蛋白质，进入人体后会和其他所有的蛋白质一样被胃肠中的蛋白酶分解为氨基酸再按照人体需要重新组合，不可能再保持完整，还“跑”到乳房去刺激乳腺生长。吃木瓜丰胸的说法，完全不值得取信。

　　吃木瓜可“养眼”倒是值得一提

　　瓜果的颜色通常会暴露它们含有的营养“秘密”，橙黄色的瓜果中通常富含维生素A与β胡萝卜素，这一原理适用于胡萝卜、南瓜芒果等，木瓜也不例外。据《中国食物成分表》数据，每100克番木瓜中含有总维生素A145微克，含胡萝卜素870微克，与其他蔬果相比，可说含量格外丰富。维生素A又名视黄素，植物来源的β-胡萝卜素及其他胡萝卜素可在人体内合成维生素A，其具有维持正常视觉功能的重要功能。相对来说，与其期待木瓜能让胸部更丰满一些，白领女性及其他用眼较多的女性不如享受木瓜带来的“养眼”功效。值得一提的是，胡萝卜素如果过多食用易沉积体内，导致皮肤发黄，因此需要控制食量。

　　古今木瓜实为两种食物

　　我国最早将木瓜记载于文字的是《诗经》中的“投我以木瓜，报之以琼琚”，某些木瓜丰胸的说法指出，古人以木瓜为方通乳丰乳，说明木瓜自古就有丰胸的效果。实际上，在我国北方土生土长的木瓜学名为宣木瓜，是蔷薇科苹果亚科木瓜属的果实，多用来治病，不宜鲜食；而我们常吃的番木瓜则原产于墨西哥南部，17世纪开始引进中国栽培，是番木瓜科番木瓜属的果实，果肉厚实，甜美可口。古今所说的木瓜是两种不同的食物，因此，以古人食疗方来论证木瓜的可丰胸性，也不能取信于人。需要注意的是，番木瓜尽管美味可口，但番木瓜中含有番木瓜碱，该物质对人体有小毒，因此不宜过多食用。另外，一部分吃了番木瓜出现嘴部发麻症状的人群可能对番木瓜中的木瓜酶过敏，更要慎食甚至禁食木瓜。

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