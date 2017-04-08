春天的8种营养果！再不吃就晚了

核心提示：蛇皮果产于印尼等热带地区，棕褐色的外皮上覆盖一层密密麻麻的鳞片，像是蛇皮，因此形象地称为“蛇皮果”。蛇皮果的果胶和钾含量居水果之首，对身体十分有益。

春天来了，部分新鲜水果上市了！有8种不能错过的营养果，给身体补充动力，还能刮油！

蛇皮果：高钾低钠的力量之果

蛇皮果产于印尼等热带地区，棕褐色的外皮上覆盖一层密密麻麻的鳞片，像是蛇皮，因此形象地称为“蛇皮果”。蛇皮果的果胶和钾含量居水果之首，对身体十分有益。

蛇皮果的果仁如同大蒜头，大概有3~4个瓣儿，果肉白中带黄，肉质板实，类似板栗。蛇皮果既有苹果的爽脆，又有菠萝的香气，气味馥郁芬芳，口感酸甜。

蛇皮果含有丰富的有机酸，可以美容护肤，印尼本地的姑娘都把它当作“美容果”。蛇皮果富含磷脂，有健脑的作用，又被称为“记忆果”。 蛇皮果还被印尼人称为“力量之果”，这是由于热带地区气温普遍较高，人体的钾很容易随尿液和汗液流失，身体缺乏钾，就会疲乏无力，提不起精神。而这时吃几个含钾丰富的蛇皮果，身体也会觉得有力气了。春日外出郊游，活动量较大，也容易出汗，带点蛇皮果作为野餐水果非常不错。

另外，饮食口味比较重的人及高血压人群也适合多吃些蛇皮果。长期摄入过多的钠盐会损伤血管，增加高血压的发病风险，而蛇皮果中丰富的钾可以结合游离的钠将其排出体外，从而减少高钠对身体的伤害，维持血压的稳定。

人参果：低糖多维C的减肥果

说起人参果，都会想起西游记中“胖阿福”的造型，正宗的人参果成熟时果皮呈金黄色，外形似人的心脏，清香淡雅，柔滑爽口。

国家二级公共营养师 王涛介绍，人参果含有丰富的维生素C，能够增强人体的免疫力，缓解感冒、鼻炎等症状。春天时节建议抵抗力差和容易感冒的人群可以常吃。由于元素硒有很好的抗癌效果，因此常吃人参果有利于心血管健康，增强人体的免疫力，还能帮助抗衰老、降血压和降血糖。

人参果的果肉淡黄柔滑，爽口多汁。其皮略带紫色，含有少量的花青素，因此如果连皮吃更有营养。

不仅能作为水果，人参果也可以入菜，人参果炒肉片就是一道颇具特色的菜肴。其中的维生素C可以促进瘦肉中铁的吸收，同时还可以促进肉中的蛋白质合成胶原蛋白，帮助美白养颜和改善皮肤弹性，是爱美女性的一道美容菜。

人参果含糖量低，味道偏清淡，甜度不浓郁，虽然口感上并不受普通人群欢迎，但其高营养低糖分的特点恰好能满足肥胖者、糖尿病患者、减重节食人群的需要，可以选择人参果作为每日的水果。

枇杷：润肺的好食材

金色的小果子，味道甜中带酸，一走进水果超市，香气浓郁的枇杷一下子能把人吸引住。枇杷的表皮黄而多蜡质，因此又被称为黄蜡丸，剥开外皮，里面的果肉味道香浓、柔软多汁、酸甜适口。

枇杷被誉为“果中之皇”，是一种低能量高营养的水果(能量含量较低，39千卡每百克)，其中含有人体所需的8种氨基酸以及多种有机酸类物质，而且枇杷果肉中还含有具有抗癌活性的苦杏仁苷。

枇杷是润肺的好食材，《本草纲目》中记载：“枇杷能润五脏，滋心肺”，枇杷叶也有缓解肺热干咳的作用，川贝枇杷膏就是以枇杷叶为主要原料加工而成的。我一般感冒干咳时会吃一些枇杷，每天吃上四五颗，能有一定的润肺养肺、止咳化痰的作用。

枇杷挑选和食用时都是有一定讲究的，我一般喜欢挑选果皮橙黄，茸毛完整(果实耳背处)，个头大而匀称的果实，这样的吃起来味道才好。另外，成熟的枇杷皮和头部的把都是很容易去掉的，但是尾部的茸毛和赃物比较多，吃前一定要清洗干净。注意新鲜枇杷不易存放，一次不要买得太多。