3类人要多吃西红柿炒鸡蛋

核心提示：西红柿含有丰富的维生素C和胡萝卜素，与鸡蛋同炒，就是植物蛋白和 动物蛋白的完美结合。最后，西红柿中含有胡萝卜素，鸡蛋中含有核黄素，两种营养物质相融合，可以起到明目的作用。

红黄两色向来是中国人的吉祥色，而有一道家常菜就融合了这两种颜色，深受“懒人”们的厚爱——这就是西红柿炒鸡蛋。中国中医科学院教授杨力更是对此道菜肴 赞赏有加，称之为饮食中的绝配。专家说，西红柿炒鸡蛋真是“化腐朽为神奇”。首先，鸡蛋吃多了，胆固醇容易升高。而西红柿含有丰富的番茄红素，可以软化血管，起到保护心血管的作用。因此，鸡蛋“遇上”西红柿，就能规避胆固醇高的弊端。其次，西红柿含有丰富的维生素C和胡萝卜素，与鸡蛋同炒，就是植物蛋白和 动物蛋白的完美结合。最后，西红柿中含有胡萝卜素，鸡蛋中含有核黄素，两种营养物质相融合，可以起到明目的作用。

“这道菜基本上适合所有人群。”杨力指出，尤其是以下人群更应该多吃这道菜。因体虚、年老而感到眼睛昏花的人，女性在经期以及经后，贫血、血亏的人等不妨多吃西红柿炒鸡蛋。

不过需要注意的是，胃寒的人，炒西红柿鸡蛋时，一定要先把西红柿完全炒熟，吃生的不易消化，会引起胃部不适。



