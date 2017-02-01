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春节吃太多肠胃难消化怎么办？

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2017-02-0139健康网
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核心提示：春节是中国传统节日，是每个家庭每个人都很注重的一个传统节日。春节期间免不了的就是各种聚餐，各种大鱼大肉，春节期间吃太多怎么办？进食太多肠胃是很难消化的，造成肠胃消化不良怎么办呢？下面我们一起来看看肠胃消化不良该怎么办呢？

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　　春节是中国传统节日，是每个家庭每个人都很注重的一个传统节日。春节期间免不了的就是各种聚餐，各种大鱼大肉，春节期间吃太多怎么办？进食太多肠胃是很难消化的，造成肠胃消化不良怎么办呢？下面我们一起来看看肠胃消化不良该怎么办呢？

　　肠胃消化不良怎么办呢？吃木瓜

　　一向以美白、低热量著称的木瓜，首次荣登水果榜的榜首。木瓜中的木瓜蛋白酶有很好的美白作用。科学家最新研究还发现，存在于木瓜乳状汁液中的木瓜酵素可帮助人体分解肉类蛋白质。饭后吃少量的木瓜，对预防胃溃疡、肠胃炎、消化不良等都有一定的功效。

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　　肠胃消化不良怎么办呢？吃苹果

　　相信大家都听过一日一苹果医生远离我这句话吧！苹果中的膳食纤维含量比较高，能够对肠胃功能起到双向调节作用，腹泻的时候吃苹果能够起到很好的收敛作用，便秘的时候吃苹果还能起到缓解便秘的症状。

　　肠胃消化不良怎么办呢？吃橘子

　　橘子和橙子都含有丰富的维生素C和叶黄素，有很好的抗氧化作用。和橘子一样，芒果中的胡萝卜素含量也很高，虽然营养价值丰富，但短时间内不能吃得太多，否则血液中的胡萝卜素浓度过高，就会沉积在皮肤内，使皮肤发黄，引发胡萝卜素血症。

　　肠胃消化不良怎么办呢？吃草莓

　　最新研究发现，草莓还有巩固齿龈、清新口气、滋润咽喉的功效。草莓肉甜汁美，又有一定的抗癌作用。

　　每次节后大多数人都会出现各种肠胃不适，消化不良的症状，希望大家以后再过节的时候要控制好进食量哈。如果出现严重的肠胃不适要及时上医院看医生哦；如果情况不严重的话，就在日常生活中通过饮食来慢慢调节改善哈！

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