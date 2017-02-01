煮粥有5大秘诀，你可知道？

核心提示：在饮食中，符合清淡营养原则的莫过于粥了，花样也多，温暖可口。可是，很多人却好奇怎么做出粘稠可口的粥品的呢？今天小编要放大招，把煮粥的诀窍告诉大家。
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在寒冷的冬日里，如果每天早上能喝一碗鲜美可口的热粥，那真是人生一大幸世。热是很容易达到的，可要做得可口，那就有技巧啦！
秘诀1. 浸泡
煮粥前先用冷水将米浸泡半小时，让米粒膨胀开。这样熬粥既能节省时间，还能使口感更绵软。
秘诀2. 底、料分煮
大多数人煮粥时习惯将所有的东西一股脑全倒进锅里。事实上，熬粥是大有讲究的，粥底是粥底，料是料，先分开处理，最后再搁一块熬煮片刻。这样熬出的粥品清爽不浑浊，每样东西的味道都熬出来了，又不串味。特别是辅料为肉类或海鲜时，更应粥底和辅料分开煮。
秘诀3. 开水下锅
大家都知道煲汤是冷水下锅，便理所应当地认为熬粥也是冷水下锅。其实，真正的行家都是用开水煮粥，原因是什么呢？除了省时，开水下锅的最大好处是煮粥不会糊底。
秘诀4. 火候
熬粥、煲汤，火候都是关键。先用大火煮开，再转小火熬煮约30分钟。别小看火的大小转换，粥的香味由此而出。
秘诀5. 搅拌
原来我们煮粥之所以搅拌，是为了怕粥糊底，现在没了冷水煮粥糊底的担忧，为什么还要搅拌呢？主要是为了“出稠”，也就是让米粒颗颗饱满、粒粒酥稠。搅拌的技巧是：开水下锅时搅几下，盖上锅盖至小火熬20分钟时，开始不停地搅动，一直持续约10分钟，至粥呈粘稠状为止。
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