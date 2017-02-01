春节聚会醉酒难受 这3种食物可帮你解酒

核心提示：春节期间，亲戚、朋友各种聚会，聚会上免不了要喝酒，醉酒的滋味实在难受，小编给大家介绍几种能解酒的食物，让醉酒不再那么难受。

春节假期过半，是不是天天游走于各种聚会当中？天天聚会天天喝酒，感觉每天都在醉酒中度过，有没有什么办法能解酒？

1.牛奶

在醉酒之后喝牛奶可以快速的解酒，因为酒里面主要化学成分就是酒精，而牛奶里面的主要成分就是蛋白质。蛋白质在人体的某种酶的催化下可以喝胃中的，血液中的酒精发生化学反应，生成尿素，水等物质排出体外而达到解酒的效果的。另外如果没有牛奶的话，酸奶也可以代替牛奶。这种解酒方法尤其是对那种酒精过敏，喝完酒之后全身瘙痒的人效果是最明显的。

2.柠檬

醉酒之后吃一些富含维生素C，富含酸的食物的也是有利于醉酒之后快速解酒的。这类食物有柠檬，橘子等等。尤其是醉酒之后喝一杯没有兑水的柠檬水的，那种酸的味道可以让瞬间脑袋清醒，柠檬水中富含的柠檬酸进入胃液中后可以加快胃液对酒精的消化，从而达到解酒的作用。

提醒：喝醉了，别让醉酒的人仰头睡，尽量侧卧，这样即使有呕吐物也很容易排出，同时吸入气道的呕吐物也容易流出，可以有效降低误吸的危险。

3.果糖

专家认为含果糖多的饮品才真正解酒，目前的研究认为果糖是唯一一种对加速酒精在体内血液中的清除有一定作用的营养物质。因此，如果已经喝醉，最方便而又最简单的办法就是喝些富含果糖的饮品，蜂蜜水是首选，因为蜂蜜中含的大部分都是果糖;其次，可以喝柑橘、梨、苹果、西瓜等鲜榨果汁，或者来一杯柠檬茶，新鲜果汁有助于将酒精从体内迅速排出体外，如果没有蜂蜜水或鲜榨的果汁，喝碗糖水或是一些果汁饮品亦可。

喝完富含果糖的饮品，觉得逐渐清醒之后，有条件的人可以洗个热水澡促进血液循环，让酒精进一步蒸发，这样解酒不但效果更明显，而且不伤身。