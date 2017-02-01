39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 饮食 > 营养指南 > 饮食习惯 > 正文
综合
问医生

春节团圆聚餐多，遵循“3少2多”很关键

饮食热文排行榜
2017-02-0139健康网Wendy
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：春节期间，各种大鱼大肉和小吃零食是大大地满足了我们的嘴巴。可是，这样的胡吃海喝，势必会危害身体健康。那过年期间该如何注意饮食呢？

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 喝水 了解详情。

　　合家团圆的春节，大家都忙着奔走于亲戚好友间的各种聚会饭局，丰富的佳肴，各种大鱼大肉和小吃零食是大大地满足了我们的嘴巴。可是，这样的胡吃海喝，势必会危害身体健康。那过年期间该如何注意饮食呢？

58

　　春季谨防2大“过年病”

　　1 急性胆囊炎

　　春节期间，如果随意大吃大喝或是大量饮酒，或是饮食太过油腻，还可能导致胆汁分泌过多，从而诱发急性胆囊炎，或是胆石症急性发作。急性胆囊炎主要表现为右上腹疼痛，并向右腰背部放射，同时还可伴有发热、呕吐等症状。如果出现病情、症状比较严重时，要及时到医院求治。

　　2 酒精中毒

　　中国素有酒桌文化、春节期间，亲友相聚少不了喝酒，而不加节制地饮酒，则是引起酒精中毒的直接原因。

　　酒精中毒者除了会出现呕吐现象外，在神经兴奋期时还会有话多、言语不清、动作笨拙等表现症状。当中毒者进入昏睡期后，一般表现为颜面苍白、口唇微紫、皮肤 湿冷、体温下降、瞳孔散大、脉搏快等。

　　因此，在亲朋好友相聚时，也应相互提醒慢慢饮酒，更不要空腹饮酒。

　　春节饮食讲究“3少2多”

　　在享受春节的同时，也要预防“过年病”。在饮食上要注意讲究“3少2多”，保证您可以过一个健康快乐的春节。

　　“3少”

　　“3少”指的是少吃脂肪、少吃盐和少吃糖。因饱和脂肪会增加血液胆固醇的含量，增加患心脏病的风险。而过量摄入盐会导致高血压。此外，含糖的食物和饮料，容易引起蛀牙，增加人体的饱腹感，影响正常进食，长期饮用容易引起营养不良。

　　“2多”

　　“2多”是指多吃鱼肉和多吃水果蔬菜。因鱼肉中的脂肪酸有助于预防冠心病的发生。而水果蔬菜能够提供大量人体所需的维生素和矿物质，水果蔬菜应占每天食物摄入量的1/3以上。

　　春节，这个传统文化中最重要的节日。人们习惯于从除夕吃到十五。这么高频率地美食不断，很容易“吃伤”。因此，大家一定要避免暴饮暴食，遵循健康饮食的原则，才能既享受美食又不伤害身体健康。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

春节 过年病 保健 饮食习惯

我来评论

已有0人评论  查看评论

饮食热讯

食话实说 料食如神 图说烩聚 烹饪技巧

关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
减肥 保健 育儿 美容 问答 一周健康热点 饮食热文排行 栏目推荐 热点 育儿 肿瘤 疾病 其他 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈