春节团圆聚餐多，遵循“3少2多”很关键

核心提示：春节期间，各种大鱼大肉和小吃零食是大大地满足了我们的嘴巴。可是，这样的胡吃海喝，势必会危害身体健康。那过年期间该如何注意饮食呢？

合家团圆的春节，大家都忙着奔走于亲戚好友间的各种聚会饭局，丰富的佳肴，各种大鱼大肉和小吃零食是大大地满足了我们的嘴巴。可是，这样的胡吃海喝，势必会危害身体健康。那过年期间该如何注意饮食呢？

春季谨防2大“过年病”

1 急性胆囊炎

春节期间，如果随意大吃大喝或是大量饮酒，或是饮食太过油腻，还可能导致胆汁分泌过多，从而诱发急性胆囊炎，或是胆石症急性发作。急性胆囊炎主要表现为右上腹疼痛，并向右腰背部放射，同时还可伴有发热、呕吐等症状。如果出现病情、症状比较严重时，要及时到医院求治。

2 酒精中毒

中国素有酒桌文化、春节期间，亲友相聚少不了喝酒，而不加节制地饮酒，则是引起酒精中毒的直接原因。

酒精中毒者除了会出现呕吐现象外，在神经兴奋期时还会有话多、言语不清、动作笨拙等表现症状。当中毒者进入昏睡期后，一般表现为颜面苍白、口唇微紫、皮肤 湿冷、体温下降、瞳孔散大、脉搏快等。

因此，在亲朋好友相聚时，也应相互提醒慢慢饮酒，更不要空腹饮酒。

春节饮食讲究“3少2多”

在享受春节的同时，也要预防“过年病”。在饮食上要注意讲究“3少2多”，保证您可以过一个健康快乐的春节。

“3少”

“3少”指的是少吃脂肪、少吃盐和少吃糖。因饱和脂肪会增加血液胆固醇的含量，增加患心脏病的风险。而过量摄入盐会导致高血压。此外，含糖的食物和饮料，容易引起蛀牙，增加人体的饱腹感，影响正常进食，长期饮用容易引起营养不良。

“2多”

“2多”是指多吃鱼肉和多吃水果蔬菜。因鱼肉中的脂肪酸有助于预防冠心病的发生。而水果蔬菜能够提供大量人体所需的维生素和矿物质，水果蔬菜应占每天食物摄入量的1/3以上。

春节，这个传统文化中最重要的节日。人们习惯于从除夕吃到十五。这么高频率地美食不断，很容易“吃伤”。因此，大家一定要避免暴饮暴食，遵循健康饮食的原则，才能既享受美食又不伤害身体健康。