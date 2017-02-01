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红薯的功效 这一物连皮吃抗病效果让人吃惊

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2017-02-01凤凰网
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核心提示：烤红薯相信很多人都很喜欢吃，它不仅好吃，而且有很多我们想象不到的功效，而抗癌作用就是其中之一，当然，它还有其他一些功效，让我们一起来看看吧。

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　　我们都知道，食物有着很多的功效，不仅仅是能填饱肚子那么简单，就比如说红薯，它的功效就有很多，而今天我们就为大家介绍一下它，了解一下究竟红薯的功效有哪些，又有哪些红薯的做法。

　　这个东西连皮吃抗病强

　　烤红薯相信很多人都很喜欢吃，它不仅好吃，而且有很多我们想象不到的功效，而抗癌作用就是其中之一，当然，它还有其他一些功效，让我们一起来看看吧。

　　红薯有抗癌作用

　　饮食中最具有抗癌作用的营养物质是β-胡萝卜素(维生素A前体)、维生素C和叶酸，而在红薯中三者含量都比较丰富。丰富的赖氨酸和胡萝卜素，可促使上皮细胞正常成熟，抑制上皮细胞异常分化，消除有致癌作用的氧自由基，阻止致癌物质与细胞核中的蛋白质结合，促进人体免疫力的增强。

　　滋补肝肾，助肌体恢复

　　红薯能提高消化器官的机能，滋补肝肾，对肌体的衰弱也有恢复效果，可以有效地治疗肝炎和黄疸。

　　红薯有益于心脏

　　红薯富含钾、β-胡萝卜素、叶酸、维生素C和维生素B6，这5种成分均有助于预防心血管疾病。钾有助于人体细胞液体和电解质平衡，维持正常血压和心脏功能;β-胡萝卜素和维生素C有抗脂肪氧化、预防动脉粥样硬化的作用;叶酸和维生素B6有助于降低血液中高半胱氨酸的含量，避免损伤动脉血管，消除产生心血管疾病的危险因素。

　　通便

　　红薯含有大量不易被消化酶破坏的纤维素和果胶，能刺激消化液分泌及肠胃蠕动，从而起到通便作用。

　　增强抵抗力，促进性欲，延缓衰老

　　红薯含有一种特殊性能的维生素C和E，即只有红薯中所含的维生素C和E，才会有在高温条件下也不被破坏的特殊性能。其中维生素C能明显增强人体对感冒等数种病毒的抵抗力，而维生素E则能促进性欲，延缓衰老。

　　减肥

　　红薯还是一种理想的减肥食品。它所含的热量较低，只有同等重量大米所产生热量的三分之一，而且不含脂肪。所以常吃红薯有益于人体健康，并有一定减肥功效。

　　营养成分

　　红薯含有膳食纤维、胡萝卜素、维生素A、B、C、E以及钾、铁、铜、硒、钙等10余种微量元素，营养价值很高，被营养学家称为营养最均衡的保健食品，是粮食和蔬菜中的佼佼者。欧美人赞它是“第二面包”，原苏联科学家说它是未来的“宇航食品”，法国人称它是当之无愧的“高级保健食品”。

　　1. 红薯营养十分丰富，含有丰富的糖、膳食纤维素和多种维生素，其中β-胡萝卜素、维生素E和维生素C尤多。特别是红薯含有丰富的赖氨酸，可以补充大米、面粉中缺乏的赖氨酸。

　　2. 红薯碳水化合物含量高，所含热量较高，还含生物类黄酮等营养元素。

　　3. 红薯的不足之处是缺少蛋白质和脂肪，但是今天人们生活富裕了，已经不再把红薯作为主食，它缺少的营养物质完全可以通过其他膳食加以补充，比如牛奶和红薯同时食用就可以获得均衡的营养，因为牛奶中含有丰富的蛋白质和脂肪成分。

　　如何选购

　　高质量的红薯应该是外表光滑、形状好、坚硬和色泽发亮的。

　　红薯的做法

　　蜂蜜芝士烤红薯

　　材料

　　红薯1个，蜂蜜1茶匙，芝士20克，黄油10克，细砂糖1/2茶匙，蛋液20克。

　　做法

　　红薯洗净，包上锡纸，放入预热200℃烤箱，烤30分钟左右。

　　取出红薯，对半切开，距离边缘留一点距离，将中间的红薯肉挖出，备用。

　　将黄油、细砂糖和蜂蜜拌入红薯肉中，搅拌成红薯泥。

　　将拌好的红薯泥装回红薯皮中抹平，然后刷上一层蛋液。

　　然后再撒上一点芝士，放入预热200℃的烤箱烤15分钟，至芝士融化，即成。

　　芝士烤甜红薯

　　材料

　　红薯300g(约2个)，芝士酱120g，青椒1个，黄油4汤匙，酸奶油6汤匙，柠檬半个，辣酱2茶匙，葱花70g，新鲜香菜碎适量，胡椒粉适量，食盐适量。

　　做法

　　将烤箱预热至190度，然后将红薯放入烤箱，约40分钟。从烤箱中取出，晾凉5分钟。

　　烤青辣椒，用铁叉串着青辣椒，在燃气灶上烤4到5分钟。期间不时转动，烤好的辣椒放到一个碗，盖上保鲜膜，晾凉。剥去烧焦的皮，去掉茎和种子。切碎备用。

　　把红薯纵向切开，然后舀出薯泥，放入一个大碗里，留下0.5厘米厚的壳。碗里的薯泥中放入2汤匙黄油，3汤匙奶油，1茶匙柠檬，2茶匙辣酱，辣椒碎和葱，搅拌均匀。

　　融化2汤匙黄油，刷在红薯壳内部，然后撒上盐和胡椒。

　　将薯泥混合物填充到薯皮上，倒入RICOS浓缩车打芝士酱在顶部。放入烤箱，烤16至18分钟，直到填充开始褐变和壳变脆。

　　将剩下的3汤匙奶油和2茶匙柠檬汁放入小碗，搅拌均匀，撒在红薯上，最后撒上香菜点缀。

　　结语：以上就是小编为大家介绍的关于红薯的一些养生常识，通过文中的介绍，相信大家已经知道了红薯的功效有哪些，也知道了红薯的做法有哪些，大家在日常生活中也可以多吃一点红薯，来增强自身的体质。

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