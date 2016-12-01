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冬至到吃狗肉？专家提醒冬至忌盲目进补

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2016-12-2039健康网
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核心提示：明天就是冬至了，冬至过后，湿冷空气就要发货，广州开始一天冷似一天。俗语说“三九补一冬，来年无病痛”，冬至过后，如何进补，才能养得一生正气来抵御羊城湿冷的寒气呢？中山大学孙逸仙纪念医院中医科的专家给39健康网的网友带来满满的干货。

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　　本文受访专家：中山大学孙逸仙纪念医院中医科易伟民副教授、侯加运医生

　　易伟民副教授介绍说，古人认为，冬三月是“生机潜伏、阳气内藏”的季节，应讲究“养藏之道”。冬季是健康“储蓄”的最好季节。冬季闭藏，万物休整，神志深藏于内。人在这时只要顺应这一时令，遵循“冬藏”养生之道，以温补为主，行气为辅，就能给健康增加"流量"。

　　滋补药物分类看

　　侯加运医生说，冬至日是一年中白天最短、黑夜最长的一天，阴极阳生，此时人体内阳气生发，最易吸收外来的营养，而发挥其滋补功效，提高机体的抗病能力。按照传统的中医理论，滋补通常可分为四类：即补气、补血、补阴、补阳。冬季多吃这些食物，可以防寒保暖。补气食品，是指具有益气健脾功效，对气虚证有补益作用的食品，如大米糯米花生山药胡萝卜豆浆鸡肉等。补血食品，是指对血虚证者有补益作用的食品，如动物肝脏、动物血制品、龙眼肉、荔枝肉、桑椹、黑木耳、菠菜、胡萝卜、猪肉、海参、鱼类等都有一定的补血作用。补阴食品，是指具有滋养阴液，生津润燥的功效，对阴虚证有补益作用的食品，如银耳、木耳、梨、牛奶、鸡蛋、葡萄、白菜等。补阳食品，是指具有补阳助火，增强性功能的功效，对阳虚证有补益作用的食品，如狗肉、羊肉、虾类、鹿肉等，有补中益气，温肾助阳的功效，适用于老年人肾阳不足，畏寒怕冷，四肢不温，腰膝无力，夜间尿多，性功能减退等。核桃仁、韭菜、枸杞子、鸽蛋、鳝鱼、淡菜等也有补阳作用。

　　进补四大忌

　　易伟民副教授说，冬至进补虽好，但也不能盲目。老百姓进补记得这四个禁忌。

　　一忌盲目吃狗

　　冬季天气冷，很多人都有吃狗肉的习惯，认为可以御寒。一些体质虚弱和患有关节炎等病的人，在严冬季节，吃狗肉是个人选择。但是切记不宜盲目食用来源不明的狗肉，以免染病。

　　二忌虚实不分

　　中医的治疗原则是"虚者补之"。虚则补，不虚则正常饮食就可以了，同时应当分清补品的性能和适用范围，是否适合自己。所以，进补主要作用是"补虚益损"，而虚又分气虚、血虚、阴虚和阳虚四种，各有各不同的补法。老百姓需要前去寻找中医师，分清辩证，再根据中医师的建议来进补。

　　三忌慕名进补

　　寒冷季节，喝汤是一件暖心又暖胃的事。鸡汤味美，很多人都爱用鸡来煲汤。但是，易伟民副教授提醒说，鸡汤不是所有的人都能喝的，鸡汤（包括炖鸡汤和下药材熬的鸡汤）营养丰富，鸡汤所含的营养物质是从鸡油、鸡皮、鸡肉和鸡骨溶解出的少量水溶性小分子，其蛋白质仅为鸡肉的7%左右，而汤里的鸡油大都属于饱和脂肪酸。

　　四忌无病进补

　　易伟民副教授说，进补也要因人而异，健康人只要正常饮食就好，并不需特别进补。无病进补，既增加开支，又会伤害身体，如服用鱼肝油过量可引起中毒，长期服用葡萄糖会引起发胖；另外，补药也不能多多益善，任何补药服用过量都有害。（通讯员:朱素颖）

 

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